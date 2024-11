EQS-Ad-hoc: NORMA Group SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

NORMA Group SE: NORMA Group SE beschließt Initiierung des Verkaufs der globalen Water-Management-Aktivitäten



28.11.2024 / 18:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Maintal, 28.11.2024 Der Vorstand der NORMA Group SE hat heute beschlossen, einen Prozess zum Verkauf der globalen Geschäftsaktivitäten der strategischen Geschäftseinheit Water Management einzuleiten.



Dieser Schritt wurde nach einer Analyse sowie der Abwägung mit alternativen Optionen durch den Vorstand der NORMA Group SE bezüglich der weiteren strategischen Ausrichtung des Konzerns festgelegt.



Das Ziel der nun beschlossenen strategischen Maßnahme ist es, die Geschäftstätigkeit auf das synergetische Kernindustriegeschäft zu konzentrieren. So soll die Abspaltung des internationalen Wassergeschäfts der NORMA Group Ressourcen und Kapazitäten freisetzen, um die Marktposition in der strategischen Geschäftseinheit Industry Applications auszubauen sowie in der Geschäftseinheit Mobility & New Energy zu stärken.



Der Ausgang und das Ergebnis des einzuleitenden Verkaufsprozesses sind zum heutigen Tage offen und werden auch durch externe Faktoren beeinflusst.









Kontakt:

Sebastian Lehmann

Vice President Investor Relations & CSR

E-Mail: Sebastian.Lehmann@normagroup.com

Tel.: +49 (0)6181 - 6102 741



Ende der Insiderinformation



28.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com