Die SAP-Aktie zeigte sich am Handelstag in robuster Verfassung und verzeichnete bemerkenswerte Zugewinne an der XETRA-Börse. Der Technologiewert startete bei 221,50 EUR in den Handel und kletterte im Tagesverlauf bis auf ein Tageshoch von 222,55 EUR. Die positive Entwicklung spiegelt das anhaltende Vertrauen der Anleger wider, wobei der Kurs sich dem 52-Wochen-Hoch von 227,70 EUR weiter annähert. Bemerkenswert ist auch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief von 134,42 EUR, was die beeindruckende Wertsteigerung der vergangenen Monate unterstreicht.

Geschäftsentwicklung überzeugt Analysten

Die jüngsten Quartalszahlen des Softwarekonzerns bestätigen den positiven Trend: Mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 EUR konnte das Unternehmen eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal (1,09 EUR) verbuchen. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und stieg um 9,38 Prozent auf 8,47 Milliarden EUR. Analysten zeigen sich optimistisch und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 229,11 EUR, während für das laufende Jahr eine Dividende von 2,16 EUR je Aktie in Aussicht gestellt wird.

