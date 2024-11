DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,0% auf 19.423 Pkt

FRANKFURT (Dow Jones)--Ruhig hat sich das nachbörsliche Geschäft am Donnerstag in Deutschland am US-Feiertag Thanksgiving gezeigt. Die Aktie von Flatexdegiro zeigte sich wenig verändert. Der Aufsichtsrat des Unternehmens muss sich nach der Hauptversammlung 2025 neu aufstellen. Der Vorsitzende des fünfköpfigen Gremiums, Martin Korbmacher, wird sich nicht mehr zur Wahl stellen. Das gilt auch für die Mitglieder Britta Lehfeldt und Aygül Özkan.

Auch die Aktie von Koenig & Bauer notiert kaum verändert. Der Druckmaschinenhersteller stellt sich mit einer neuen Struktur schlanker auf. Diese bekommen mehr Verantwortlichkeiten, weshalb die Rolle des Konzern-COO entfalle.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 19.423 19.426 -0,0% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2024 12:52 ET (17:52 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.