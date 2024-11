Die weltweit agierende FUCHS-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort und stärkt mit der Übernahme des Schweizer Traditionsunternehmens STRUB & Co. AG ihre Marktpräsenz im Schmierstoffsektor. Der strategische Zukauf eröffnet FUCHS nicht nur neue Möglichkeiten auf dem Schweizer Markt, sondern bringt auch einen zusätzlichen Produktions- und Entwicklungsstandort in das Unternehmensnetzwerk ein. STRUB & Co. AG: Ein traditionsreiches Familienunternehmen Gegründet im Jahr 1921 und mit Sitz in Reiden, Schweiz, hat sich STRUB & Co. AG als Spezialist für Industrieschmierstoffe und Spezialprodukte einen Namen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...