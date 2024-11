The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2024ISIN NameCA38210L1094 GOOD NATURED PRODUCTSCH0000967031 UBS(CH)EQ.-SM.C.EU.SU.EOPMX01UR000007 URBI DESARROLLOS URBANOSNO0013017574 BEERENBERG A.S.NK 2,50US02406PAY60 AMER.AXLE+MFG 18/26US23306J2006 DBV TECH.SP.ADR 1 EO-10XS2325747637 GHANA 21/42 MTN REGS