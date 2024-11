© Foto: Andy Wong/AP/dpa

Den Schwellenländern steht ein schwieriges und unsicheres Jahr bevor. Grund dafür sind die politischen Veränderungen in den USA und das unsichere Wachstum in China, so JPMorgan.In ihrem Jahresausblick prognostiziert die Bank erhebliche Abflüsse aus Schwellenländer-Anleihefonds. "Das Wachstum in den Schwellenländern wird 2025 mit erheblicher Unsicherheit konfrontiert sein, da es zwischen zwei Giganten - China und den USA - gefangen ist, wobei die politischen Veränderungen in den USA möglicherweise einen großen negativen Angebotsschock auslösen werden, der sich auf alle Schwellenländer auswirken wird", so JPMorgan. Die Bank geht davon aus, dass sich das Wachstum in den Entwicklungsländern von …