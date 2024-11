© Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Die Aktien des US-amerikanischen Drohnenherstellers Unusual Machines schossen am Mittwoch um mehr als 100 Prozent in die Höhe. Ein prominenter Neuzugang im Berategremium sorgte für Euphorie.Am Mittwochmorgen ging alles plötzlich ganz schnell. Innerhalb von einer halben Stunde nach Markteröffnung an der New Yorker Börse hatte sich der Kurs des Small-Cap-Drohnenbauers Unusual Machines (zu deutsch: ungewöhnliche Maschinen) mehr als verdoppelt. Das Unternehmen aus dem Bundesstaat Florida wurde zum Gewinner des Tages, nachdem bekannt wurde, dass Donald Trump Jr., der älteste Sohn des designierten US-Präsidenten Donald Trump, dem Beratergremium des Unternehmens beitritt. Die Aktie beendete den …