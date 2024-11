Krypto-Experte setzt jetzt auf diese Bitcoin-Layer-2

Der breite Kryptomarkt gibt leicht nach, Bitcoin fällt um rund 1 Prozent. Derweil steigt die Bitcoin-Layer-2 Stacks (STX) um rund 6 Prozent in den letzten 24 Stunden, womit sich die Wochengewinne schon auf rund 20 Prozent belaufen. Die Bewertung liegt bei 3,5 Milliarden US-Dollar, Stacks hat wieder einen Platz in der Top 40 sicher. Doch warum sind Experten zunehmend bullisch für die Bitcoin-L2?

Krypto-Prognose: Hat Stacks (STX) jetzt Potenzial?

Das Bitcoin-Ökosystem zeigte zuletzt eine starke Dynamik. Insbesondere STX nähert sich erneut seinem jüngsten Hoch und könnte die Widerstandszone durchbrechen, so der Analyst Michael van de Poppe. Diese Entwicklung deute auf anhaltende Stärke und wachsendes Marktinteresse hin. Sollte der Durchbruch gelingen, erscheint ein neues Allzeithoch als nächstes Ziel realistisch.

Stacks (STX) ist eine Layer-1-Blockchain, die Bitcoin um Smart-Contract-Funktionalitäten erweitert, ohne dessen Sicherheit zu beeinträchtigen. So verknüpft Stacks seine eigene Blockchain direkt mit Bitcoin. Dies ermöglicht Entwicklern, dezentrale Anwendungen (dApps) und NFTs auf Basis von Bitcoin zu erstellen, wodurch dessen Ökosystem um moderne Anwendungen erweitert wird. Stacks könnte die Adoption von Bitcoin vorantreiben, da es neue Anwendungsfälle erschließt. Projekte auf Stacks nutzen Bitcoin als Fundament, was das Interesse institutioneller und privater Anleger erhöhen könnte.

Der folgende Analyst entschied sich nach eigener Aussage ebenfalls für den Kauf von STX aufgrund seiner strategischen Position im Bitcoin-Ökosystem. Stacks bringt als Layer-2-Lösung Smart-Contract-Funktionen zu Bitcoin, was dessen Sicherheit und Netzwerkvorteile nutzt und neue Anwendungen ermöglicht. Das wachsende Ökosystem, mit einer steigenden Zahl von Entwicklern und dApps, signalisiert Dynamik und Innovationskraft. Zudem empfindet der Analyst STX als unterbewertet, da der Markt die langfristigen Möglichkeiten, die in der Verbindung von Bitcoin und Dezentralität liegen, seiner Meinung nach noch nicht vollständig einpreisen würden.

Krypto-Tipp: Pepe Unchained über 55 Mio. $ - bester Presale in 2024?

Die Diversifikation von Portfolios durch Investitionen in kleinere Altcoins bleibt ein zentraler Ansatz für Anleger, die hohe Renditen im Kryptomarkt anstreben. Innerhalb dieses dynamischen Umfelds gewinnen Presales zunehmend an Bedeutung, da sie frühe Zugänge zu innovativen Projekten ermöglichen. Ein aktuelles Beispiel ist PEPU, der native Token der Layer-2-Blockchain namens Pepe Unchained, die speziell für den wachsenden Markt der Meme-Coins konzipiert wurde. Das Ziel des Projekts ist es, ein umfassendes Ökosystem rund um Krypto-Memes zu schaffen.

Pepe Unchained verfolgt also einen technologisch anspruchsvollen Ansatz, der bereits in der Anfangsphase großes Interesse weckt. Seit dem Start des Presales konnte das Projekt mehr als 55 Millionen US-Dollar einsammeln. Die Verbindung von der populären Pepe-Marke mit den Vorteilen einer Ethereum-basierten Layer-2-Blockchain scheint bei Anlegern besonders gut anzukommen. Noch bis Dezember können Interessierte den Token PEPU zu einem festen Preis erwerben. Dann wird der Presale in rund zwei Wochen enden.

Das Ökosystem von Pepe Unchained umfasst mehrere Schlüsselkomponenten, die es von anderen Projekten abheben sollen. Eine dezentrale Börse soll schnellen und kostengünstigen Handel ermöglichen, während ein integrierter Block-Explorer detaillierte Einblicke in Transaktionen bietet. Zusätzlich verbindet eine speziell entwickelte Bridge die Layer-2-Plattform mit Ethereum, wodurch nahtlose Interaktionen zwischen den Netzwerken möglich werden. Um Entwickler zu unterstützen, hat das Projekt das "Pepe Frens with Benefits"-Programm ins Leben gerufen, das Ressourcen und Fördermittel für dApps bereitstellt.

Für Anleger bietet Pepe Unchained ein attraktives Staking-Programm mit Renditen von derzeit rund 60 Prozent APY. Dies ermöglicht nicht nur den Aufbau eines passiven Einkommens, sondern stärkt auch die langfristige Bindung der Community, die inzwischen über 75.000 Mitglieder umfasst. Mit ihrer aktiven Beteiligung hat die Community maßgeblich dazu beigetragen, dass die Vorverkaufssumme mittlerweile die Marke von 56 Millionen US-Dollar überstiegen hat.

Die Investition in PEPU gestaltet sich dank der Unterstützung von ETH, USDT, BNB und Kreditkarten einfach und benutzerfreundlich. Das intuitive Interface senkt Einstiegshürden für neue Investoren. Da der Presale nur noch zwei Wochen läuft, bietet sich eine begrenzte Gelegenheit - einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH, USDT oder BNB gegen PEPU tauschen.

