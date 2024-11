Popcat-Rivalin Catslap steigt nach Burnings und Slap-to-Earn

Die gefährlichste Popcat-Rivalin Catslap hat nun ihren neuen Burn-Mechanismus eingeführt, welcher zu dem durch das frühzeitige Entstaken hinzukommt. Somit wird die Gesamtversorgung gleich mehrfach reduziert.

Passend zum Meilenstein von 10 Mio. Slaps wurden jetzt ebenso viele $SLAP-Coins an eine Burning-Adresse für die irreversible Vernichtung gesandt. Somit wurde der Wert der übrigen tendenziell gesteigert, da sie seltener geworden sind.

Die große Beliebtheit, welche der neue und noch immer günstig bewertete Katzen-Memecoin erreicht hat, zeigt sich auch an der schnell wachsenden Gemeinschaft. Durch ihre rege Beteiligung konnte inzwischen eine große Anzahl von Coins aus dem Verkehr gezogen werden.

Zudem gibt es indessen ein eigenes Dashboard, über welches verfolgt werden kann, wie viele $SLAP-Coins bereits über die Burnings vernichtet wurden. Dies deutet darauf hin, dass diese wertsteigernden Mechanismen zu einem langfristigen Bestandteil geworden sind, von dem Anleger profitieren können.

Der nahtlose Einstieg wirkt sich zudem förderlich auf die Adoption des Spiels von Catslap aus. Denn es sind keinerlei Registrierung oder Anmeldung nötig. Stattdessen öffnet man einfach die Website und kann schon beginnen, mit der zornigen Katze den Frosch Pepe zu schlagen.

Das virale Konzept von Catslap hat schnell Nachahmer gefunden, welche von dem Erfolg profitieren wollen. Allerdings gibt es nur ein Original. Sobald dies mehr Investoren erkannt haben, könnte sich der wahre Catslap könnte sogar noch stärker entwickeln, da sich das Kapital auf den richtigen Coin fokussiert.

Catslap will zudem das Spiel von Popcat durch einige Verbesserung noch attraktiver gestalten. So werden etwa die Klicks nach Ländern gezählt und somit ein globaler Wettbewerb daraus. Bereits jetzt verzeichnet das Slapometer 11,6 Mio. Klicks.

Da die "Slaps" nun zu einer Verringerung der Gesamtversorgung führen, dürfte dies zwei positive Aspekte zur Folge haben. Denn das Engagement der Tokeninhaber, welche ihren Coin pumpen sehen wollen, sollte dadurch weiter zunehmen. Somit steigt sowohl die Anzahl der Nutzer als auch die der verbrannten Coins und daher der Wert von Slapcat.

https://twitter.com/CatSlapToken/status/1862074067823566984

Zudem bereitet Catslap mit ihren strategischen Tokenreserven noch einige weitere Entwicklungen vor. So steht unter anderem eine große Ankündigung bevor, welche in weniger als sieben Tagen erfolgen soll. Bereits jetzt gibt es erste Hinweise auf eine Slap-to-Earn-Funktion, was die Viralität zusätzlich fördern dürfte. Möglicherweise handelt es sich aber auch um ein neues Play-to-Earn-Spiel.

Rally des Kryptomarktes könnte nach Thanksgiving weitergehen

Am 28. November findet Thanksgiving in den USA statt, bei dem die Amerikaner mit ihren Familien und Freunden zusammenkommen. Durch die Gespräche dort über die Gewinne mit Kryptowährungen könnten wiederum neue Anleger und Kapital in die Märkte strömen, da diese FOMO in ihnen hervorrufen.

Allerdings ist eines der investierten und vermögendsten Länder der Welt nun in den Ferien und daher ist tendenziell in dieser Zeit mit einem deutlich geringeren Volumen sowie einer geringeren Volatilität zu rechnen. Laut dem Krypto-Millionär und -Experten Ran Neuner von Crypto Banter wurde historisch bei Bitcoin an Thanksgiving eine Korrektur gesehen.

Auch am heutigen Tage hat BTC einen Verlust in Höhe von 1,01 % erlitten, während es beim Kryptomarkt 0,44 % der Marktkapitalisierung waren. Ebenso nahm, wie zu erwarten war, das Handelsvolumen mit 9,42 % auf 180,65 Mrd. USD ab.

Zudem beginnt jetzt die Vorweihnachtszeit, in welcher manche Angestellte ein dreizehntes Gehalt bekommen. Dieses nutzen einige jedoch nicht nur für den Kauf von Geschenken, sondern ebenso für Investments. Daher handelt es sich traditionell bei dem vierten Quartal auch um die beste Zeit für die Finanzmärkte, wobei Ausnahmen immer die Regel bestätigen.

Während die Amerikaner gerade noch in der Festtagsstimmung sind, können sich Anleger nun schon für die potenziellen Käufe nach Thanksgiving positionieren. Denn schon bald könnte neue Liquidität in die Märkte strömen, sodass viele Preise dann möglicherweise deutlich höher stehen.

Neue, günstige und innovative Memecoins wie Catslap könnten dann zu den größten Profiteuren des nächsten Bullenmarktes gehören. Insbesondere durch die Positionierung in dem günstig bewerten Katzen-Sektor könnte er zusätzlich angetrieben werden.

Große Ankündigung von Catslap steht bevor

Wie bereits erwähnt, verbleiben nur noch weniger als sieben Tage, bis die große Ankündigung von Catslap erfolgen wird. Jetzt wurden schon mehrere Burning-Mechanismen eingeführt und eine Play-to-Earn-Funktion angekündigt. Daher stellt sich die Frage, worum es sich bei der nächsten Ankündigung handeln könnte.

Somit konnte das Team erneut das FOMO um den $SLAP-Coin steigern. Auch viele Analysten und Influencer haben ihn deshalb mittlerweile ins Visier genommen. Einer von ihnen ist Oscar Ramos, welcher mit seinen 102.000 Abonnenten eine Analyse für den Katzen-Memecoin auf YouTube geteilt hat.

In dieser hob er hervor, wie gut die Adoption des Slapometers vonstattenging, da man schnell und einfach damit beginnen kann und es einen Soundeffekt gibt. Seiner Ansicht nach könnte sich Catslap sogar zu einem der führenden Katzen-Memecoins entwickeln.

Ebenso schrieb der X-Nutzer @degenlife auf seinem Profil, dass es der Start sei, über den nun alle reden.

Degens!



The launch everyone's talking about: @CatSlapToken



$20M market cap on Day 1 and already trending on DEXTools.



Still early don't miss the next big moonshot! crypto partner



: https://t.co/Va74yfjfUT



DEX: https://t.co/URVJIPulPy pic.twitter.com/V09lojPCMA - Dapp Centre (@degenlifer) November 22, 2024

Popcat steigt 259.777.509 %, kann Catslap dies imitieren?

Eine der wichtigsten Fragen bei einem Investment in Catslap stellt das Steigerungspotenzial dar. Betrachtet man einmal die Entwicklung von Popcat, so konnte dieser laut den Angaben von DEXTools, welche meist deutlich weiter zurückreichen als auf CMC oder CoinGecko, um bis zu 259.777.509 % steigen.

Natürlich schaffen es nur die wenigsten Anleger, so früh eine so große Menge von riskanten Coins zu kaufen. Dennoch wäre mit nur 100 USD ein Gewinn von theoretisch 259,78 Mio. USD möglich gewesen, was sogar deutlich mehr als bei Lotto ist. Zudem haben Anleger bei Memecoins noch immer einen Einfluss, sodass es eher ein strategisches Glücksspiel wie Poker ist.

Damit wir ein Gefühl für das Steigerungspotenzial von Catslap erhalten, nehmen wir die Marktkapitalisierung von Popcat als Maßstab, welche bis zu 1,93 Mrd. USD erreicht hat. In diesem Falle wäre es von den derzeitigen 10,60 Mio. USD ein Anstieg von 18.108 %.

Da die Katzen im Vergleich zu den Hunden aufholen können, sind jedoch auch 10 Mrd. USD bis 30 Mrd. USD und im Falle von Dogecoin sogar bis zu 89,08 Mrd. USD denkbar. Daher könnte Catslap auch 94.240 %, 282.919 % und 840.277 % steigen.

Im Vergleich zu Popcats initialem Listungspreis sind nicht mehr ganz so hohe Kursanstiege möglich. Dennoch sind es attraktive Renditen, welche Catslap mit seinem besonderen Geschäftsmodell erreichen könnte, das Popcat und andere Katzen-Memecoins in den Schatten stellt. Zumindest in dieser Nische könnte der $SLAP-Coin einen der oberen Ränge einnehmen.

Catslap konnte zuletzt den diagonalen Widerstand überwinden und diesen verteidigen. Angesichts der Bodenbildung und den vielen Unterstützungen auf der Unterseite sowie den Katalysatoren und dem Marktumfeld bietet sich nun ein deutlich attraktiveres Chance-Risiko-Verhältnis.

Catslap will mit 40 % pro Jahr für langfristige Kapitalbindung sorgen

Das Team von Catslap hat außerdem ein Staking-Verfahren eingeführt. Dieses vergütet den Teilnehmern durch eine Einzahlung in den Staking-Pool eine jährliche Rendite in Höhe von 40 %. Somit können die Anleger dazu bewegt werden, dass sie die $SLAP-Coins für einen längeren Zeitraum halten, weil Verluste reduziert und Gewinne erhöht werden.

Genutzt werden kann dies einfach auf der offiziellen Website von Catslap, wo man die Coins auch direkt im Austausch für ETH, USDT und Fiatwährungen erwerben kann. Durch das Staking werden diese für einen Zeitraum von sieben Tagen gesperrt, wobei bei einer frühzeitigen Auszahlung ein Anteil der Gewinne abgezogen und über Burnings vernichtet wird.

Der Smart Contract von Catslap wurde von SolidProof auf Sicherheitsrisiken überprüft und als sicher eingestuft. Ebenso wurde die Sperrung der Liquidität auf 60 Tage verlängert und auf 3,5 Mio. USD erhöht, um für ein besseres Handelsumfeld zu sorgen. Zudem deutet es darauf hin, dass künftig noch mehr Investoren erwartet werden.

Angesichts von Thanksgiving und dem bullischen vierten Quartal sowie den weiteren Faktoren, welche sich unterstützend auf den Kryptomarkt auswirken, der sogar laut Bernstein-Analysten dieses Mal unabhängig vom Rest des Finanzmarktes steigen könnte, handelt es sich nun um einen der besten Investitionszeitpunkte für vielversprechende Coins wie Catslap. Weitere Informationen erhalten Sie auf X, Telegram und der Website.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.