Wird der Bitcoin explodieren? Goldman Sachs kauft um hunderte Millionen US-Dollar!

Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy sagt immer wieder, dass jedes Unternehmen in Zukunft eine Bitcoin-Strategie brauchen wird, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Deshalb geht er davon aus, die größte und älteste Kryptowährung wird eines Tages auf einen Kurs von 13 Mio. US-Dollar pro Coin ansteigen.

Er selbst glaubt so sehr an seine Prognose, dass er selbst am derzeitigen Allzeithoch um über 5 Mrd. US-Dollar Bitcoins gekauft hat. Und offenbar ist er nicht der Einzige, der glaubt, dass jedes Unternehmen in Zukunft eine eigene Bitcoin-Strategie benötigt. Zumindest die große Investmentbank Goldman Sachs scheint diese Auffassung zu teilen, denn wie heute bekannt wurde, investiert sie Millionen in die Bitcoin-Spot-ETFs.

So viel investiert Goldman Sachs jetzt in den Bitcoin

Goldman Sachs gehört mit über 40.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von etwa 50 Mrd. US-Dollar nicht nur zu den größten Investmentbanken, sondern mit der Gründung im Jahre 1869 auch zu den traditionsreichsten. Eine Institution, die so lange besteht, muss natürlich auch anpassungsfähig bleiben und von neuen Chancen am Markt profitieren. Das hat die Chefetage der bekannten Investmentbank scheinbar verstanden. Deshalb investiert sie derzeit massiv in Bitcoins! Über 710 Mio. US-Dollar hält der Finanzkonzern laut verschiedener Berichte auf X bereits in den börsengehandelten Fonds auf den Bitcoin.

$2.8 TRILLION Goldman Sachs discloses $710 million Bitcoin ETF holdings.



Are you paying attention? pic.twitter.com/F3IShUdDvn - Vivek (@Vivek4real_) November 28, 2024

Goldman Sachs ist nicht das einzige große Finanzinstitut, das immer höhere Summen in den Kryptomarkt investiert. Die meisten institutionellen Investoren nutzen dabei die Bitcoin-Spot-ETFs, da sie diesen aus regulatorischen Gründen leichter halten und kaufen können als den Bitcoin selbst. Deshalb sind in den letzten Monaten Milliardenbeträge in die börsengehandelten Krypto-Fonds geflossen. Die ETFs sind aber nicht das einzige Investmentvehikel, das Finanzkonzerne nutzen.

Die deutsche Allianz Versicherung hat beispielsweise über einen Kauf der Aktien von MicroStrategy ein indirektes Bitcoin-Investment getätigt. All diese Entwicklungen zeigen, dass der Bitcoin trotz seiner mittlerweile hohen Marktkapitalisierung von 1,9 Billionen US-Dollar immer noch ein gewaltiges Wachstumspotenzial besitzt. Der Kryptomarkt könnte in den nächsten Jahren also noch deutlich höhere Höhen erreichen. Neben dem Bitcoin könnten auch viele kleinere Coins durch die Decke gehen. Ein heißer Kandidat dafür ist laut verschiedener Analysten Pepe Unchained ($PEPU).

