SPX6900 steigt um über 17 Prozent, während STARS auf 6,67 Mio. US-Dollar explodiert!

Der Kryptomarkt läuft derzeit heiß. Obwohl sich der Bitcoin ($BTC) derzeit in einer kleinen Korrektur befindet, steigen nach wie vor viele kleinere Coins stark und dynamisch an. Einige explodieren sogar regelrecht. Einer davon ist SPX6900 ($SPX), der in den letzten Monaten schon mehrfach starke Rallyes hinlegte und erst heute erneut um über 17 Prozent angestiegen ist. Doch nicht nur SPX6900 ist derzeit am Explodieren, sondern auch Crypto All-Stars ($STARS) ein neuer Coin, der bald an den Start geht und laut Analysten unglaubliches Kurspotenzial besitzt.

(SPX6900 ist heute um 17 Prozent angestiegen und damit der stärkste Meme-Coin am Kryptomarkt - Quelle: coinmarketcap.com)

Knackt SPX6900 bald sein Allzeithoch?

Trotz seines hohen Kurspotenzials und seiner mittlerweile für einen Meme-Coin hohen Marktkapitalisierung von 663 Mio. US-Dollar sieht das Chartbild von $SPX derzeit eher schwierig aus. Seit dem Allzeithoch am 13. Oktober bewegt sich der Kurs des Coins in einer ausgeprägten Seitwärtsformation. Das Allzeithoch liegt dabei bei 1,0376 US-Dollar und damit etwa 48 Prozent vom aktuellen Kursniveau entfernt. Aber könnte der aktuelle Anstieg der Anfang einer größeren Rallye auf ein neues Allzeithoch sein?

(Der Kurs von $SPX bewegt sich seit Monaten in einer ausgeprägten Seitwärtsformation, könnte aber vielleicht bald ausbrechen - Quelle: Tradingview.com)

Am 20. November scheint der Kurs von SPX6900 einen ausgeprägten Boden gefunden zu haben. Seitdem ist er um über 66 Prozent angestiegen und hat erst heute den Abwärtstrend gebrochen, was bedeuten könnte, dass der Korrekturmodus in dem Coin beendet ist. Die nächste gute Nachricht dabei ist, dass es auf dem Weg zum Allzeithoch jetzt keinen weiteren Widerstand gibt.

Sollte der Kryptomarkt weiterhin in so guter Stimmung bleiben wie in den letzten Wochen, könnte der Kurs noch deutlich weiter steigen und höhere Allzeithochs markieren. Eine Kursverdopplung scheint bei $SPX also durchaus in den nächsten Monaten möglich zu sein. Wer allerdings nach höheren Renditen sucht, könnte derzeit bei Crypto All-Stars fündig werden.

Da wartet etwas Großes auf den Kryptomarkt!

Derzeit gibt es am Kryptomarkt ein vielversprechendes Projekt. Eines, das es in dieser Form noch nie gegeben hat. Die Rede ist vom MemeVault-Ökosystem von Crypto Allstars. Der MemeVault ist ein Staking-Protokoll, in dem es erstmals in der Geschichte des Kryptomarktes möglich sein wird, verschiedene Meme Coins wie $PEPE, $BONK, $WIF und viele weitere in einem einzigen Pool zu staken. Unabhängig davon, auf welcher Blockchain die Coins angesiedelt sind.

Damit haben viele Anleger einen entscheidenden Vorteil, wenn sie sich ein passives Einkommen über den Kryptomarkt aufbauen möchten. Um den MemeVault nutzen zu können, benötigen Anleger nichts weiter als den $STARS-Token. Dieser ist der offizielle Coin des MemeVaults, was erklärt, weshalb er im Vorverkauf geradezu explodiert. Je mehr $STARS-Token ein Investor hält, desto höher fällt seine Staking-Rendite im MemeVault aus.

Erfahre jetzt mehr über Crypto All-Stars.

(Crypto All-Stars explodiert im Vorverkauf regelrecht und ist noch vor dem offiziellen Launch auf 6,67 Mio. US-Dollar angewachsen - Quelle: cryptoallstars.io)

Durch die extrem hohe Nachfrage ist die Vorverkaufssumme von Crypto All-Stars auf mittlerweile über 6,67 Mio. US-Dollar explodiert und auch die Community auf X (ehemals Twitter) und Telegram ist auf über 23.000 Anleger angewachsen. Das Projekt hat also gute Chancen für eine Kursexplosion nach dem offiziellen Handelsstart an den verschiedenen Krypto-Börsen. Auch vorsichtige Anleger könnten bei Crypto All-Stars bestens aufgehoben sein.

Denn das Projekt wurde von zwei unabhängigen Prüfstellen untersucht und dabei genauestens unter die Lupe genommen. Sowohl Coinsult als auch SolidProof haben dabei bestätigt, dass der Smart Contract Code von Crypto All-Stars und vom MemeVault sicher und fehlerfrei ist. Die Zertifikate können auf der Website von $STARS eingesehen werden. Die Chancen auf hohe Renditen stehen also bei Crypto All-Stars sehr gut. Vorausgesetzt, Anleger steigen noch im ICO ein, wo das Kurspotenzial besonders hoch ist.

Klicke jetzt hier und investiere in Crypto All-Stars.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.