Osnabrück (ots) -CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann verspricht, dass es mit Friedrich Merz als Bundeskanzler keinen Regierungsstreit wie in der Ampel mehr geben werde. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte Linnemann: "Ich kann zusagen: Wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird, ist Schluss mit diesen permanenten Streitereien." Diese gingen den Menschen "völlig gegen den Strich". "Sie machen abends den Fernseher an, sehen Kriege und Auseinandersetzungen in der Welt und dann noch eine deutsche Bundesregierung im Dauerstreit", sagte Linnemann mit Blick auf die schließlich geplatzte Ampel-Koalition von Olaf Scholz. In den nächsten vier Jahren gehe darum, Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen. "Für mich ist die Bundestagswahl 2029 entscheidend. Wenn wir es in den nächsten vier Jahren nicht schaffen, Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen, werden die politischen Ränder vielleicht Mehrheiten erringen. Soweit darf es nicht kommen", sagte Linnemann der NOZ.