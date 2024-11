FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" schreibt zu Trump und der Ukraine:

"Inhaltlich (.) sollte man sich in Europa keinen Illusionen hingeben. Kellogg versteht sich nicht einmal als Isolationist. Aber er ist ein überzeugter America-First-Mann, ein Trumpist der ersten Stunde. Er hat schon im Frühjahr einen Plan für eine schnelle Beendigung des Ukrainekrieges vorgelegt, der auf einen Waffenstillstand hinausliefe, in dem die Ukraine nicht alle ihre Gebiete zurückerhielte und auf eine NATO-Mitgliedschaft für eine längere Zeit verzichten müsste. Erreicht werden soll das vor allem dadurch, dass die Ukraine nur noch Waffen aus Amerika bekäme, wenn sie in Friedensgespräche mit Moskau einwilligt; den Russen wiederum könnte ein begrenzter Sanktionserlass in Aussicht gestellt werden. Ob das so kommen wird und überhaupt möglich wäre, hängt natürlich von Trump ab, ebenso von Putin und Selenskyj."/yyzz/DP/men