FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem US-Feiertag tritt der Dax am Freitag offenbar zunächst auf der Stelle. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start kaum bewegt auf 19.430 Punkte. Damit fällt wohl noch keine Entscheidung über den Ausbruch aus dem Konsolidierungstrend seit dem Rekord im Oktober, der tags zuvor wieder angelaufen wurde. Spruchreif würde er, wenn gleichzeitig die Hürde von 19.500 Punkten genommen wird. Auf Wochensicht liegt der Dax derzeit rund 100 Punkte vorn.

An der Wall Street findet am Nachmittag eine verkürzte Handelssitzung statt. Viele Akteure dürften sich aber nach einem guten Jahr mit Dow Jones Industrial und S&P 500 auf Rekord bereits am Mittwoch ein verlängertes "Thanksgiving"-Wochenende gegönnt haben./ag/stk