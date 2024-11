DJ IPO/Delivery setzt Talabat-IPO-Preis auf 0,44 USD fest - oberes Ende

DOW JONES--Delivery Hero hat den IPO-Preis für die rund 4,7 Milliarden Aktien an der arabischen Tochter Talabat, die die Mutter im Dezember an den Dubai Financial Market bringen will, festgesetzt. Verkauft werden sollen die Aktien zu einem Preise von 1,60 AED (VAE-Dirham) je Aktie, umgerechnet 0,44 US-Dollar. Damit liegt der IPO-Preis am oberen Rand der zuvor angebotenen Preisspannen von 1,50 bis 1,60 VAE-Dirham bzw. 0,41 bis 0,44 US-Dollar.

Am Mittwoch hatte Delivery Hero das IPO-Volumen erhöht, der Berliner Lieferkonzern verkauft nun 20 Prozent seiner Talabat-Aktien anstatt 15 Prozent. Er rechnet nun mit einem Bruttoerlös von rund 2,0 Milliarden US-Dollar anstatt bis zu 1,5 Milliarden, was den Börsengang zu einem der größten im Nahen Osten macht. Hochgerechnet auf 100 Prozent, ergibt sich eine Bewertung von rund 10,2 Milliarden Dollar für Talabat, oberhalb der laut Prospekt angepeilten 9,5 bis 10,1 Milliarden US-Dollar.

Der erste Handelstag auf dem Dubai Financial Market ist für den 10. Dezember vorgesehen.

Privatanleger konnten die Aktien vom 19. November bis 27. November zeichnen, professionelle Investoren bis zum 28. November. Mindestens 95 Prozent der Aktien sollen an professionelle Investoren gehen, die zusätzlichen Aktien komplett. Laut Angebotsunterlagen haben drei institutionelle Investoren als sogenannte Cornerstone-Investoren sich verpflichtet, Aktien für insgesamt umgerechnet 250 Millionen US-Dollar (918 Millionen AED) in dem Börsengang zu zeichnen. Diese sind der UAE Strategic Investment Fund 5 SP, der Abu Dhabi Pension Fund und die Emirates International Investment Company LLC, die am Montag sogenannte Cornerstone Agreements unterzeichnet haben.

Delivery Hero behält eine Mehrheitsbeteiligung an Talabat. Der IPO-Erlös wird laut Angebotsunterlagen vollständig der Mutter Delivery Hero zufließen, abzüglich der Kosten im Zusammenhang mit dem Global Offering. Delivery Hero will den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur verwenden und infolge der weiter bestehenden Mehrheitsbeteiligung von jeder Dividendenzahlung profitieren. Talabat selbst wird aus dem Aktienverkauf keinen Erlös erhalten.

November 29, 2024 00:21 ET (05:21 GMT)

