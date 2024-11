BERLIN/DUBAI (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat den Angebotspreis beim Börsengang seiner lukrativen Nahost-Tochter Talabat am oberen Ende der Spanne festgesetzt. Der Ausgabepreis liege bei 1,60 Dirham (0,41 Euro), teilte das im MDax notierte Unternehmen am Freitagmorgen in Berlin mit. Wegen der starken Investorennachfrage hatte Delivery Hero die zu platzierende Zahl der Talabat-Papiere bereits erhöht. Insgesamt rechnet Delivery Hero mit einem Bruttoerlös der Talabat-Erstnotiz von umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro. Die Aktien sollen ab dem 10. Dezember an der Börse in Dubai gehandelt werden./stk/jha/