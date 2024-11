DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA findet wegen Thanksgiving nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Ein Anstieg der Verbraucherpreise in Tokio, der Einzelhandelsumsätze und der Industrieproduktion deuten auf eine stetige Verbesserung der Wirtschaft im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Dezember-Sitzung der Bank of Japan hin. Die Verbraucherpreisinflation (ohne frische Lebensmittel) im Großraum Tokio hat sich im November zum ersten Mal seit drei Monaten beschleunigt. Sie stieg um 2,2 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, nach einem Anstieg von 1,8 Prozent im Oktober. Der Wert lag auch über der Konsensschätzung von 2,1 Prozet, Die Preise in Tokio gelten als Frühindikator für die landesweite Entwicklung. Trotz steigender Preise stiegen die Einzelhandelsumsätze im Oktober im Jahresvergleich um 1,6 Prozent und damit fast doppelt so stark wie im September (0,7 Prozent). Die Industrieproduktion lag im Oktober 3,0 Prozent über dem Vorjahresmonat, eine deutliche Steigerung gegenüber dem Anstieg von 1,6 Prozent im September. Hier hatte der Konsens mit 3,8 Prozent aber noch höher gelegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.031,25 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.908,00 +0,5% Nikkei-225 38.189,73 -0,4% Hang-Seng-Index 19.352,32 -0,1% Kospi 2.455,91 -1,9% Shanghai-Composite 3.324,46 +0,9% S&P/ASX 200 8.436,20 -0,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während erneut die chinesischen Börsen in die eine Richtung tendieren, geht es anderswo in die entgegengesetzte. Diesmal ziehen wie am Mittwoch die Kurse in Hongkong und Schanghai kräftiger an, in Tokio und besonders in Seoul geht es dagegen nach unten. In Tokio bremst die nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzte Aufwertung des Yen. Dahinter steht vor allem die Erwartung, dass die japanische Notenbank bei ihrer Dezember-Sitzung die Zinsen weiter erhöhen dürfte, während in den USA mit einer Zinssenkung gerechnet wird. Neue Preisdaten aus Japan stützen diese Spekulation. In Seoul wirkt die unerwartete Zinssenkung der Bank of Korea vom Donnerstag negativ nach. Sie ging nämlich einher mit einer gesenkten Wachstumsprognose und schürt somit Konjunktursorgen. Dazu trägt zusätzlich die Aussicht auf ein erschwertes Handelsumfeld mit Blick auf die Regierungszeit des designierten US-Präsidenten Donald Trump bei. Die Akteure in China warten derweil hoffnungsvoll auf die Dezember-Konferenz des Politbüros und weitere Signale zu Chinas nächstem Stimulus zur Ankurbelung der Wirtschaft. Am Wochenende könnten dafür die Weichen gestellt werden, wenn neue Einkaufsmanagerdaten berichtet werden. Sollten diese schwach ausfallen, dürften sie diese Hoffnungen noch befeuern und Peking weiter unter Druck setzen. Sehr fest liegen Immobilienwerte. In Tokio werden Aktien von exportabhängigen Unternehmen verkauft, zum einen mit Blick auf den festen Yen, zum anderen mit Blick auf die von den USA avisierten Zölle.

WALL STREET (Mittwoch)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.722,06 -0,3% -138,25 +18,7% S&P-500 5.998,74 -0,4% -22,89 +25,8% Nasdaq-Comp. 19.060,48 -0,6% -113,82 +27,0% Nasdaq-100 20.744,49 -0,9% -178,41 +23,3% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 828 Mio 905 Mio Gewinner 1.681 980 Verlierer 1.102 1.811 unverändert 67 71

Etwas leichter - Nach der jüngsten Rekordjagd und dem Knacken der 45.000er Marke beim Dow wurden Gewinne eingestrichen. Zudem enttäuschten die Geschäftsberichte von HP und Dell. Im Fokus standen Inflationsdaten und damit die Frage nach dem kurzfristigen Zinspfad der Fed. Der PCE-Deflator, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, entwickelte sich im Oktober exakt so wie erwartet, die Daten setzten somit keine Impulse. HP brachen um 11,4 Prozent ein. Vor allem der Ausblick enttäuschte. Dell rutschten um 12,2 Prozent ab. Die Umsätze des Computerherstellers waren hinter den Erwartungen zurückgeblieben - auch der Ausblick verfehlte die Schätzungen. Der Halbleitersektor im S&P-500 gab um 1,4 Prozent nach. Auch der Softwarehersteller Workday enttäuschte mit dem Ausblick. Der Kurs sank um 6,2 Prozent.

US-ANLEIHEN (Mittwoch)

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,22 -2,7 4,25 -19,8 5 Jahre 4,12 -7,0 4,19 12,3 7 Jahre 4,18 -6,0 4,24 20,9 10 Jahre 4,25 -5,7 4,31 36,9 30 Jahre 4,43 -4,9 4,48 46,2

Die Renditen gaben deutlicher nach. Eine Zinssenkung im Dezember sei wieder etwas wahrscheinlicher geworden, hieß es im Handel mit Blick auf die wie erwartet ausgefallenen Inflationsdaten für Oktober; eine negative Überraschung sei ausgeblieben. Am Zinsterminmarkt wird eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wenig verändert mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 66 Prozent eingepreist.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:15 % YTD EUR/USD 1,0575 +0,2% 1,0552 1,0547 -4,3% EUR/JPY 158,72 -0,8% 159,94 159,93 +2,0% EUR/GBP 0,8316 -0,0% 0,8317 0,8334 -4,1% GBP/USD 1,2717 +0,2% 1,2689 1,2657 -0,1% USD/JPY 150,07 -1,0% 151,54 151,62 +6,5% USD/KRW 1.395,29 +0,6% 1.386,30 1.395,41 +7,5% USD/CNY 7,1721 -0,1% 7,1824 7,1926 +1,0% USD/CNH 7,2372 -0,2% 7,2493 7,2562 +2,0% USD/HKD 7,7839 +0,0% 7,7835 7,7816 -0,3% AUD/USD 0,6518 +0,3% 0,6501 0,6484 -4,3% NZD/USD 0,5918 +0,5% 0,5886 0,5887 -6,4% Bitcoin BTC/USD 96.231,00 +0,6% 95.659,40 95.774,30 +121,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Insgesamt tat sich wenig, auch weil in den USA das Geschäft wegen Thanksgiving ruhte. Der Dollarindex stieg um 0,1 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,12 68,72 +0,6% +0,40 -1,2% Brent/ICE 73,30 73,28 +0,0% +0,02 -1,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise stiegen um knapp ein halbes Prozent. Am Markt warte man nun auf die nächsten Schritte der Opec+, hieß es. Das Ölkartell und seine Verbündeten könnten die geplante Erhöhung der Produktion bei ihrem nächsten Treffen am 5. Dezember weiter verschieben. "Der Starttermin im Januar wird wahrscheinlich auf Februar verschoben, damit die Gruppe die Auswirkungen der neuen US-Regierung auf die Handels- und Außenpolitik prüfen kann", hieß es von ANZ Research.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.664,38 2.635,76 +1,1% +28,63 +29,2% Silber (Spot) 30,71 30,23 +1,6% +0,48 +29,2% Platin (Spot) 944,45 934,77 +1,0% +9,68 -4,8% Kupfer-Future 4,09 4,07 +0,5% +0,02 +3,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg um 0,3 Prozent.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

TALABAT

Delivery Hero hat den Ausgabepreis für die rund 4,7 Milliarden Aktien der arabischen Tochter Talabat, die im Dezember in Dubai an die Börse gehen sollen, auf umgerechnet 0,44 Dollar festgelegt. Das liegt am oberen Rand der zuvor angebotenen Preisspannen von 0,41 bis 0,44 Dollar. Am Mittwoch hatte Delivery Hero das Volumen erhöht und verkauft nun 20 statt 15 Prozent seiner Talabat-Aktien.

