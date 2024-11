FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem US-Feiertag dürfte der Dax am Freitag zunächst etwas nachgeben. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,13 Prozent auf 19.400 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls leicht im Minus erwartet.

Beim Dax fällt wohl noch keine Entscheidung über den Ausbruch aus dem Konsolidierungstrend seit dem Rekord im Oktober, der tags zuvor wieder angelaufen wurde. Spruchreif würde er, wenn gleichzeitig die Hürde von 19.500 Punkten genommen wird.

An der Wall Street findet am Nachmittag eine verkürzte Handelssitzung statt. Viele Akteure dürften sich aber nach einem guten Jahr mit Dow Jones Industrial und S&P 500 auf Rekord bereits am Mittwoch ein verlängertes "Thanksgiving"-Wochenende gegönnt haben.

Aus konjunktureller Sicht rücken die preislichen Entwicklungen in der Eurozone in den Mittelpunkt des Interesses, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen. Einen Vorgeschmack darauf lieferten bereits am Donnerstag die deutschen und spanischen Werte. Hervorzuheben ist dabei den Fachleuten zufolge, dass das Preisniveau im November insgesamt stabil oder rückläufig gewesen sei. Dies und der anhaltende Verfall der marktbasierten Inflationserwartungen gebe der Europäischen Zentralbank Raum, die Zinsen im kommenden Monat ein weiteres Mal zu senken.

Hierzulande stehen die Aktien von Norma im Blick. Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer will sich durch den Verkauf seiner Sparte für das Wassermanagement stärker auf die allgemeine Industrie und die Autozulieferung konzentrieren. Die Papiere notierten auf der Handelsplattform Tradegate fast 16 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag. Eine stärkere Fokussierung der Strategie auf das Kerngeschäft werde am Markt begrüßt, hieß es aus dem Handel.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero legte den Angebotspreis beim Börsengang seiner lukrativen Nahost-Tochter Talabat wie erwartet am oberen Ende der Spanne fest. Wenige Tage zuvor hatte Delivery Hero bereits wegen einer starken Investorennachfrage den Umfang seines Angebots erhöht. Für die Anteilsscheine von Delivery Hero ging es auf Tradegate um knapp ein Prozent nach oben./la/jha/

DE0008469008, US2605661048, EU0009658145, US78378X1072, DE000A0C4CA0, 2455711, DE000A1H8BV3, DE000A2E4K43