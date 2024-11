NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Just Eat Takeaway von 1.415 auf 1.602 Pence erhöht und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit der erfolgreichen Veräußerung von GrubHub habe das Management einen wichtigen Schritt getan, um den Essenslieferanten zu dem wachstumsstärkeren, rentableren, risikoärmeren und bilanzstärkeren Unternehmen zu machen, das er erwarte, lobte Analyst Marcus Diebel in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2024 / 18:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2024 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012015705