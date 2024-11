DJ Deutsche Erwerbstätigkeit im Oktober wenig verändert

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland hat sich im Oktober wenig verändert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 46,1 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Die Zahl der Erwerbstätigen blieb damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (minus 3.000 Personen; 0,0 Prozent). Zuvor war die Erwerbstätigkeit in den Monaten August und September gegenüber dem Vormonat um 24.000 beziehungsweise 18.000 Personen zurückgegangen.

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Oktober gegenüber September um 103.000 Personen (plus 0,2 Prozent) zu. Dieser saisonal übliche Anstieg gegenüber dem Vormonat lag unter dem Oktober-Durchschnitt der Jahre 2022 und 2023 (plus 130.000 Personen).

November 29, 2024

