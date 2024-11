DJ PTA-Adhoc: sdm SE: Veränderungen im Management

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/29.11.2024/08:20) - Veränderungen im Management

Die sdm SE gibt bekannt, dass Herr Oliver Reisinger, Vorstandsvorsitzender und Gründer der sdm SE, den Aufsichtsrat darüber informiert hat, dass er sein Amt zum 31.12.2024 niederlegen möchte. Grund hierfür sei die aktuelle Doppelbelastung als operativ tätiger CEO der sdm SE und der gleichzeitigen Geschäftsführung der eigenen Beteiligungsgesellschaft. Der Aufsichtsrat der sdm SE hat den Rücktritt von Herrn Reisinger mit Bedauern akzeptiert.

Herr Reisinger wird der Gesellschaft auch über den 31.12.2024 hinaus zur Verfügung stehen, um einen reibungslosen Übergang mit seinem Nachfolger zu gewährleisten. Er wird die sdm SE auch weiterhin in seiner Funktion als Großaktionär begleiten und bei Bedarf beratend unterstützen.

Der Aufsichtsrat wird Herr Jens Peter Neumann, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, vom Aufsichtsrat in den Vorstand delegieren. Er übernimmt die Position des Vorstandsvorsitzenden interimistisch und wird insbesondere den Aufsichtsrat dabei unterstützen, zügig einen Branchenfachmann für die Position des CEO zu rekrutieren. Anschließend übernimmt Herr Neumann wieder den Vorsitz des Aufsichtsrats.

Aussender: sdm SE Adresse: Ranertstraße 5, 81249 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Biewald (CFO) Tel.: +49 89 552 91 15 0 E-Mail: investor@s-d-m.de Website: www.sdm-se.de

ISIN(s): DE000A3CM708 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

