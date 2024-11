Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia hat in den letzten Tagen wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Rückenwind kommt dabei unter anderem von den Konkurrenten Aroundtown und LEG Immobilien. Auch charttechnisch hat sich das Bild deutlich aufgehellt.Die Papiere der großen deutschen Immobilienkonzerne ziehen aktuell wieder an. Grund dafür ist insbesondere die spürbare Entspannung am deutschen Immobilienmarkt. Die Nachfrage zieht allmählich wieder an. Das liegt nicht zuletzt an den sinkenden Zinsen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...