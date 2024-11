DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: PEH Wertpapier AG: PEH steigert Ergebnis je Aktie in den ersten 9 Monaten 2024 deutlich um 20,6%

Frankfurt am Main (pta/29.11.2024/08:50) - PEH steigert Ergebnis je Aktie in den ersten 9 Monaten 2024 deutlich um 20,6%

Der PEH Konzern konnte in den ersten neun Monaten 2024 ein Ergebnis je Aktie von 2,14 Euro erwirtschaften, welches das Vorjahresergenis je Aktie für den gleichen Zeitraum (1,78 Euro/Aktie) deutlich übertrifft.

Der Konzern erzielt per 30.09.2024 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 8,6 Mio. Euro (Vorjahr: 7,3 Mio. Euro). Die Provisionserträge sind um 17,6% (brutto) bzw. 11,2% (netto) auf insgesamt 29,5 Mio. Euro Nettoprovisionseinnahmen gestiegen. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern von PEH. Die positive Entwicklung beim Ergebnis vor Ertragssteuern mit einem Anstieg von 17,7% ist insbesondere auf die Steigerung der Nettoprovisionseinnahmen zurückzuführen.

Investition in Wachstumsfelder

Der allgemeine Verwaltungsaufwand ist von Januar bis September 2024 um 0,9 Mio. Euro angestiegen¸ das entspricht einem Zuwachs von 4,4% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hier hat sich der Personalaufwand um 5,0% (0,6 Mio. Euro) aufgrund der weiteren Transformation in zukünftige Wachstumsfelder auch in diesem Jahr erhöht. Zudem belasten die anderen Verwaltungsaufwendungen und der sonstige betriebliche Aufwand mit einem Anstieg um 3,5% (0,3 Mio. Euro).

Das Ergebnis je Aktie beträgt 2,14 Euro (Vorjahr: 1,78 Euro/Aktie).

Ausblick 4. Quartal

Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 der PEH übertreffen die Plandaten und zeigen eine sehr erfreuliche und nachhaltig profitable operative Entwicklung. Für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2024 erwartet der Vorstand bei einem unveränderten Marktumfeld eine weitere Ergebnissteigerung.

Der vollständige 9-Monatsbericht 2024 steht auf der Internetseite unter https://www.peh.de/berichte/ zur Verfügung.

