Microstrategy - MSTR: Bitcoin-Investor mit fantastischem Pullback-Setup!

… aber: Die Blase könnte bald platzen!

Microstrategy-Aktie als Daytrade-Kandidat!

Microstrategy (MSTR) - ISIN US5949724083

Rückblick: Das Chartbild präsentiert uns eine beeindruckende Rallye mit einem 6-Monats-Kursplus von rund 148 Prozent bei der Microstrategy-Aktie. Der Rücksetzer vom Allzeithoch zum 20er-EMA und die anschließende etwas kürzere Tageskerze vom gestrigen Donnerstag lassen einen Mega-Bounce in den nächsten Tagen erwarten.

Microstrategy-Aktie: Chart vom 28.11.2024, Kürzel: MSTR Kurs: 388.84 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Kauftrigger wäre das Überschreiten der gestrigen Tagskerze. Kursziel wäre das Allzeithoch vom 21. November. Aufgrund der starken Volatilität der Microstrategy-Aktie sollten wir den Stop-Loss nachziehen, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

Mögliches bärisches Szenario

Anleger sollten sich der Risiken der Unternehmensstrategie bewusst sein. Diese hebelt die Chancen auf den Bitcoin, aber eben auch die Risiken. Wer Zweifel an der fundamentalen Substanz der Leit-Kryptowährung hat, sollte unbedingt eine Absicherung einbauen. Die untere gelbe Linie könnte hier eine chartechnische Orientierung bieten.

Meinung:

Microstrategy hat in den vergangenen Jahren eine bemerkenswerte Transformation durchgemacht. Von einem einstigen Vorreiter in der Business-Intelligence-Branche hat sich das Unternehmen zu einem aggressiven Bitcoin-Investor entwickelt. Seit 2020 konzentriert sich die Strategie nahezu vollständig auf den Erwerb und das Horten von Kryptowährungen. Die Finanzierung dieser ambitionierten Bitcoin-Strategie erfolgt durch innovative Finanzinstrumente. Mittels Wandelanleihen mit einem Nullzinssatz schafft MicroStrategy sich die Möglichkeit, weitere Kryptowährungsbestände aufzubauen. Diese Anleihen bieten Investoren die Chance, ihre Anlage am Ende der Laufzeit in Unternehmensaktien zu konvertieren. Die Ergebnisse dieser Strategie sind beeindruckend: Microstrategy hat mittlerweile über 300.000 Bitcoin in seiner Bilanz und die Aktie hat eine bemerkenswerte Wertentwicklung hingelegt, die eng mit der Bitcoin-Kursentwicklung korreliert. Besonders interessant ist die Bewertungsdynamik: Der Aktienkurs liegt derzeit deutlich über dem Wert der im Unternehmen gehaltenen Bitcoin-Bestände, und zwar um mehr als das Zweieinhalbfache. Dies steht in einem auffälligen Kontrast zu den vergleichsweise geringen Unternehmensgewinnen. Diese unkonventionelle Strategie ruft jedoch skeptische Reaktionen hervor. Zahlreiche Finanzanalysten warnen vor den Risiken und vergleichen das Geschäftsmodell mit einem Schneeballsystem. Sie befürchten einen möglichen Crash der Microstrategy-Aktie, sollte der Bitcoin-Kurs deutlich korrigieren oder in einen Bärenmarkt übergehen.

Fazit: Charttechnisch sieht das super aus! Die Blase könnte aber jederzeit platzen, daher sollten wir das Risiko mit gutem Money Management reduzieren und mit engen Absicherungen arbeiten. Da ein Gap Down über Nacht keine wirkliche Überraschung wäre, könnte es vorteilhaft sein, sich auf einen Daytrade zu beschränken.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 87.36 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 17188 Mio. USD

Meine Meinung zu Microstrategy ist neutral.

Quellennachweis: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18760989-krypto-kolumne-microstrategy-bitcoin-gelddruckmaschine-tickende-zeitbombe

Veröffentlichungsdatum: 29.11.2024

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.