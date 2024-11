Die Norma Group sorgt mit ihrer strategischen Neuausrichtung für Aufsehen an der Börse. Der Verbindungstechnikhersteller plant, seine Wassermanagement-Sparte zu veräußern, was bei Anlegern für große Begeisterung sorgt. An der Börse führte diese Ankündigung zu einem bemerkenswerten Kurssprung von über 20 Prozent. Die geplante Trennung vom Wassergeschäft, das etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes von 1,2 Milliarden Euro ausmacht, soll dem Unternehmen ermöglichen, sich verstärkt auf die Kernbereiche allgemeine Industrie und Automobilzulieferung zu konzentrieren.

Fokussierung auf Kernkompetenzen

Die strategische Entscheidung zielt darauf ab, Synergien zwischen den verbleibenden Geschäftsbereichen optimal zu nutzen. Besonders im Bereich der Industrieanwendungen sieht das Unternehmen erhebliches Wachstumspotenzial, sowohl organisch als auch durch mögliche Zukäufe. Die Produktion von Metallschellen, Rohrkupplungen und weiteren Verbindungselementen soll in den bestehenden Werken gebündelt werden, was eine effizientere Ressourcennutzung verspricht.

