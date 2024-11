Hamburg (www.anleihencheck.de) - In der Volkswirtschaftslehre gibt es unzählige Indikatoren, die Prognosen über die Wirtschaftskennzahlen wie die Inflationsrate und das BIP treffen. Einige mit besserer, andere mit schlechterer Treffsicherheit, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Der Zusammenhang zwischen Inflationsrate und Geldmenge werde unter Ökonomen seit Jahrhunderten heiß diskutiert. Heutzutage gelte der Zusammenhang als allenfalls lose. In den vergangenen Jahren sei allerdings zu beobachten gewesen, dass die jährliche Wachstumsrate der Geldmenge M3, verschiebe man sie um 18 Monate in die Zukunft, eine hohe Übereinstimmung mit der tatsächlichen Inflationsrate der Eurozone aufweise. Laut diesem Indikator könnte uns also sogar eine kurze deflationäre Phase bevorstehen, wie der Rückgang des blauen Graphen im Chart-of-the-Week anzeigt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG. Jedoch sei Vorsicht geboten bei dieser eindimensionalen Betrachtung. ...

