Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz der feiertagsbedingten Abwesenheit der US-Marktteilnehmer war der gestrige Handelstag dank der Inflationszahlen in Spanien und Deutschland ereignisreich, so die Analysten der Helaba.Zudem habe sich EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau dafür ausgesprochen, die Tür für einen großen Schritt im Dezember offen zu halten. Damit bleibe die Zinssenkungsfantasie bezüglich der EZB präsent, und am Rentenmarkt hätten die in den letzten Tagen erzielten Kursgewinne ausgebaut werden können. Vor allem Anleihen mit längerer Laufzeit seien derzeit gefragt, und die Renditestrukturkurve von Bundesanleihen sei mit einem 10/2-Spread von derzeit 12 BP deutlich flacher geworden. ...

