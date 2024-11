NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Jungheinrich von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 24 auf 26 Euro angehoben. Tore Fangmann ist laut seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse generell optimistischer für Staplerhersteller. Er setzt auf eine hohe Nachfrage nach Logistik und Lagerautomatisierung im Zuge des globalen "Nearshoring"-Trends, also der Verlagerung des Betriebs ins nahegelegene Ausland. Bei Jungheinrich sei der Margendruck zudem eingepreist, schrieb der Experte./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2024 / 01:37 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006219934