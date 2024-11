DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen starten kaum verändert - Norma haussieren

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte sind kaum verändert in den Handel am Freitag gestartet. Im Blick steht die Veröffentlichung der europäischen Verbraucherpreise am Vormittag. Im Konsens wird ein Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet, im Kern sollen die Preise allerdings um 0,2 Prozent gestiegen sein. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 19.400 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent auf 4.748 Punkte nach.

Die am Vortag veröffentlichten Preisdaten aus Deutschland und Spanien waren etwas widersprüchlich: In Deutschland erhöhte sich die am Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessene Inflation entgegen den Erwartungen nicht, in Spanien stieg sie etwas stärker als erwartet.

An der Wall Street wird nur verkürzt gehandelt

Im Handel stellt man sich am Berichtstag erneut auf ein ruhiges Geschäft ein bei dünnen Umsätzen. In den USA wird zum Wochenausklang zwar wieder gehandelt. "Die Impulse von der Wall Street werden allerdings heute überschaubar bleiben. Traditionell wird an der Wall Street am Black Friday nur verkürzt gehandelt", so QC Partners.

Nach dem Abverkauf vom Vortag geben Hugo Boss um weitere 1,5 Prozent nach. Für Hedge Fonds ist der laut Medienberichten mögliche Verstoß gegen die Insiderichtlinien nach Einschätzung eines Händlers ein "gefundenes Fressen". Der in die Kritik geratene CEO Daniel Grieder sei ein wichtiger Teil der Investmentstory in der Aktie, heißt es weiter.

Die LBBW hat derweil Rating und Kursziel für die Aktie zunächst ausgesetzt. "Von Seiten des Unternehmens haben wir bisher keine klärenden Informationen einholen können. Daher setzen wir das Rating und das Kursziel vorübergehend aus, bis wir Klarheit über den Wahrheitsgehalt der Vorwürfe haben", so die Analysten.

Norma will sich von Ertragsperle trennen

Norma haussieren mit Aufschlägen von 20,6 Prozent. Das Unternehmen will sich künftig auf das Kerngeschäft Verbindungstechnologie konzentrieren und den Bereich Water Management verkaufen. Dabei handele es sich um die "Perle" von Norma, die für etwa 25 Prozent des Konzernumsatzes verantwortlich ist, heißt es. Die Anleger setzen auf einen guten Verkaufspreis.

Der IPO-Preis für die Aktien der Delivery Hero-Tochter Talabat ist auf 1,60 VAE-Dirham und damit am oberen Ende der Spanne von 1,50 bis 1,60 VAE-Dirham festgelegt worden. Aus Börsensicht ist das keine Überraschung. Delivery Hero hatte unlängst das Emissions-Volumen auf 20 von 15 Prozent erhöht, eine klare Indikation für eine gute Investoren-Nachfrage. Die Talabat-Aktien sollen erstmalig am 10. Dezember in Dubai gehandelt werden. Delivery Hero geben um 0,1 Prozent nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.747,57 -0,2% -11,08 +5,0% Stoxx-50 4.291,16 -0,1% -3,77 +4,8% DAX 19.399,94 -0,1% -25,79 +15,8% MDAX 26.236,87 +0,0% 11,05 -3,3% TecDAX 3.393,94 -0,1% -2,89 +1,7% SDAX 13.503,30 +0,4% 53,41 -3,3% FTSE 8.274,43 -0,1% -6,79 +7,1% CAC 7.167,15 -0,2% -12,10 -5,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,11 -0,01 -0,46 US-Zehnjahresrendite 4,23 -0,04 +0,35 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Do, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0569 +0,2% 1,0583 1,0550 -4,3% EUR/JPY 158,70 -0,8% 158,55 159,85 +2,0% EUR/CHF 0,9313 -0,0% 0,9317 0,9320 +0,4% EUR/GBP 0,8315 -0,0% 0,8311 0,8321 -4,1% USD/JPY 150,12 -0,9% 149,80 151,54 +6,6% GBP/USD 1,2711 +0,2% 1,2736 1,2678 -0,1% USD/CNH (Offshore) 7,2382 -0,2% 7,2362 7,2493 +1,6% Bitcoin BTC/USD 95.940,50 +0,3% 96.351,80 95.267,30 +120,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,74 68,72 +0,0% +0,02 -1,7% Brent/ICE 73,16 73,28 -0,2% -0,12 -2,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.657,73 2.635,76 +0,8% +21,98 +28,9% Silber (Spot) 30,64 30,23 +1,3% +0,41 +28,9% Platin (Spot) 944,50 934,77 +1,0% +9,73 -4,8% Kupfer-Future 4,09 4,07 +0,5% +0,02 +3,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

