BERN (dpa-AFX) - Die Schweizer Wirtschaft hat im dritten Quartal an Fahrt verloren. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) legte in der Zeit von Juli bis September gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mitteilte. Analysten hatten die im Schnitt erwartet. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft stärker, um revidiert 0,6 Prozent gewachsen.

Den Angaben zufolge wurde das Wachstum im dritten Quartal durch Teile des Dienstleistungssektors, den Bau und den Konsum gestützt. Hingegen gingen die Warenexporte und die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe, also in der klassischen Industrie, zurück./uh/kw/AWP/jkr