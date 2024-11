XRP: Riesige Waltransaktionen und Kursanstieg - Startet jetzt der nächste Bullrun?

XRP bleibt mit seiner aktuellen Aufholjagd Gesprächsstoff der Community. In den letzten 24 Stunden ging es für den Kurs um 10 Prozent nach oben, während das Wochenplus bei 16,3 Prozent liegt. Kein anderer Coin aus den Top 10 kann da aktuell mithalten. Das sorgt nicht nur für Begeisterung bei den Anlegern, sondern auch für steigende Aktivität in den sozialen Medien. Viele Analysten und Krypto-Fans sehen jetzt weiteres Potenzial, was die positive Stimmung weiter befeuert.

Wale investieren in XRP

Neben den starken Kursgewinnen gab es auch auf der Blockchain einiges zu beobachten. Zwei große Transaktionen mit insgesamt fast 44 Millionen XRP sorgten für Schlagzeilen. Whale Alert, ein bekannter Tracker für Blockchain-Bewegungen, meldete die beiden Transfers, die von bekannten Börsen zu anonymen Wallets gingen.

Der erste Transfer umfasste 25 Millionen XRP, etwa 36,7 Millionen US-Dollar, und verließ die südkoreanische Börse Upbit. Kurz danach folgte die zweite Bewegung: 18,8 Millionen XRP im Wert von etwa 27,2 Millionen US-Dollar wurden von Binance transferiert, einer der weltweit größten Kryptobörsen. Wohin die Tokens genau gingen, bleibt unklar, aber solche Bewegungen sind oft ein Hinweis auf größere Pläne.

Häufig stehen solche Transfers im Zusammenhang mit institutionellen Käufen oder der Verlagerung auf sogenannte Cold Wallets, die für eine sichere langfristige Aufbewahrung genutzt werden. Wenn große Mengen XRP von Börsen verschwinden, kann das die verfügbare Liquidität verringern und den Marktpreis positiv beeinflussen. Das lässt viele auf weitere Kursgewinne hoffen.

Momentum bleibt aufrecht

Die Entwicklung des XRP-Kurses in den letzten Tagen festigt das bullische Momentum. Anfang der Woche fiel der Preis kurzzeitig auf ein Tief von 1,28 US-Dollar, bevor er sich schnell erholte. Das Wochenhoch liegt aktuell bei 1,61US-Dollar, was auf den 10 prozentigen Anstieg der letzten 24 Stunden zurückzuführen ist. Mit einem Monatsplus von 181 Prozent hat der Token die beste Performance seit April 2021 hingelegt.

Rücksetzer Möglich

Trotz der jüngsten Stärke gibt es auch skeptische Stimmen. Sollte der Verkaufsdruck wieder zunehmen, könnten Rücksetzer bis auf 1 US-Dollar oder sogar darunter nicht ausgeschlossen werden. Doch das aktuelle Momentum und die optimistische Stimmung unter Anlegern sprechen eine andere Sprache. Viele sehen die psychologisch wichtige Marke von 2 US-Dollar als nächstes Ziel.

Die großen Transfers heizen die Spekulationen weiter an. Ob es sich um langfristige Investments, strategische Umstrukturierungen oder andere Marktbewegungen handelt, bleibt vorerst offen. Solche Bewegungen sind jedoch oft ein Signal dafür, dass sich im Hintergrund etwas Großes tut.

Gewinnoptimierung wichtig

Wie der Post von MMCrypto zeigt, ist die Gewinnoptimierung für die meisten Investoren derzeit ein zentrales Thema. Daher setzt er bei seinem Trade einen Hebel von x11 ein, was eine deutliche Erhöhung der Renditen, aber auch des Risikos bedeutet. Gerade bei Kursabfällen kann es hier zum sogenannten Knock-out kommen. Das bedeutet, dass das eingesetzte Kapital vollständig verloren geht. Bei einem Hebel von x11 führen Kursverluste von 5 % zu einem Rückgang von 55 % des Positionswertes. Schon bei einem Rückgang von 9 % könnte die Position komplett geschlossen werden, falls nicht zusätzliches Kapital nachgeschossen wird.

Als Alternative bieten sich Mid- und Low-Cap-Token an, also neue Kryptowährungen mit geringer Marktkapitalisierung. Diese steigen oft schon bei kleineren Investitionen stärker an, weshalb Renditen von x10 bis x100 möglich sind. Auch wenn diese Token im Wert dramatisch sinken können, besteht hier kein Knock-out-Risiko - die Token bleiben immer im Besitz des Traders. Wer sich für diese Art von Handel interessiert, sollte sich aktuell Catslap ansehen, einen neuen Memecoin auf der Ethereum-Blockchain.

Hier zu Catslap.

Memecoins sind Kryptowährungen, die ihren Ursprung oft in Internet-Memes oder viralen Trends haben. Sie basieren meist auf humorvollen oder popkulturellen Themen und leben von der Unterstützung ihrer Communitys. Trotz ihres oft spielerischen Charakters haben einige Memecoins, wie Dogecoin, enorme Bekanntheit und Marktkapitalisierung erreicht.

Catslap ($SLAP) ist der neue vielversprechende Player auf diesem Markt. Catslap setzt auf ein einfaches und unterhaltsames Konzept: Ohne Anmeldung kann man auf der Homepage direkt loslegen und mit jedem Klick Pepe eine Ohrfeige verpassen. Die Herausgeber haben kürzlich 10 Millionen Tokens verbrannt, um den Meilenstein von 10 Millionen "Slaps" auf seinem Slapometer zu feiern. Diese Token-Burns reduzieren das verfügbare Angebot, was den Wert der verbleibenden Tokens potenziell steigern kann.

Degens!



The launch everyone's talking about: @CatSlapToken



$20M market cap on Day 1 and already trending on DEXTools.



Still early don't miss the next big moonshot! crypto partner



: https://t.co/Va74yfjfUT



DEX: https://t.co/URVJIPulPy pic.twitter.com/V09lojPCMA - Dapp Centre (@degenlifer) November 22, 2024

Jede Interaktion zählt zur Länderwertung, die auf einer globalen Rangliste sichtbar ist. Gleichzeitig wurde ein Token-Burn-Tracker eingeführt, der zukünftige und vergangene Burn-Events dokumentiert.

Das Team plant in sieben Tagen eine große Neuigkeit zu enthüllen, was die Erwartungen der Community weiter in die Höhe treibt. Einige erwarten ein "slap to earn" Spiel, aber auch Börsen-Listings, Airdrops oder weitere Burns sind möglich.

Auch preislich macht $SLAP auf sich aufmerksam. Nach einem Anstieg von fast 1.900 Prozent in den letzten Tagen erreichte der Token ein Hoch von 0,0034 US-Dollar und hat sich inzwischen bei etwa 0,0022 US-Dollar stabilisiert. Analysten sehen weiteres Potenzial, insbesondere mit dem nahenden Thanksgiving- und Black-Friday-Trubel.

Hier Catslap Token via OTC kaufen oder direkt zum Chart.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.