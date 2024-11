Leipzig (ots) -Eine aktuelle Umfrage von IntimGesund.de (https://www.intimgesund.de/) und dem Marktforschungsinstitut Appinio unter 1000 Teilnehmern zeigt die psychischen Auswirkungen von Casual Sex (One-Night-Stands und Seitensprüngen). Die Ergebnisse veranschaulichen, wie unterschiedlich die Folgen von unverbindlichen Sex-Abenteuern sind. Sexualberaterin und Erotik-Podcasterin Vivien Schadewaldt verrät, warum Casual Sex für Frauen andere Folgen hat als für Männer.Zitation: Die Umfrage wurde am 21. November 2024 von Appinio im Auftrag von IntimGesund.de durchgeführt. Befragt wurden 1.000 Personen in Deutschland von 16 bis 65 Jahren, repräsentativ für die nationale Bevölkerung.60 Prozent der Deutschen hatten schon einen One Night Stand und/oder SeitensprungMehr als die Hälfte der Deutschen hatte schon Casual Sex: Männer und Frauen bewerten ihre Erfahrungen unterschiedlichLaut der Studie hatten rund 31 Prozent der Befragten bereits einen One-Night-Stand, fast 10 Prozent einen Seitensprung und circa 18 Prozent beide Erfahrungen gemacht. Interessant ist, dass rund 40 Prozent der Teilnehmer weder das eine noch das andere erlebt haben.Beim Vergleich der Geschlechter kam heraus: 35,6 Prozent der Männer, aber nur 27,2 Prozent der Frauen hatten mindestens einen One-Night-Stand. Seitensprünge waren mit 9,2 Prozent bei Männern und 10 Prozent bei Frauen fast gleich verteilt. Rund 18 Prozent der Befragten beider Geschlechter gaben an, sowohl einen Seitensprung als auch einen One-Night-Stand erlebt zu haben.Zwischen Selbstbewusstsein und Schuldgefühlen: Wie Casual Sex die Psyche beeinflusstDie psychischen Auswirkungen dieser Erlebnisse sind vielfältig. Für circa 16 Prozent der Befragten waren die Folgen sehr positiv. Sie berichteten von gesteigertem Selbstbewusstsein und einer emotionalen Befreiung. Weitere 31,5 Prozent beschrieben die Auswirkungen als eher positiv. Gleichzeitig gaben 27,6 Prozent an, dass die Erfahrungen keinen Einfluss auf ihr Wohlbefinden hatten.Andererseits berichteten 16,2 Prozent von eher negativen Auswirkungen wie Unsicherheit und emotionalem Unbehagen. Für 8,6 Prozent waren die Folgen sogar sehr negativ, geprägt von Schuldgefühlen und Misstrauen.Sexualberaterin und Erotik-Podcasterin Vivien Schadewaldt erklärt dazu: "Während für einige Menschen solche Erfahrungen die Selbstwahrnehmung stärken und helfen können, eigene Bedürfnisse besser zu verstehen, können sie bei anderen das Gefühl von Unsicherheit und Schuld verstärken, besonders wenn persönliche Werte oder moralische Überzeugungen verletzt werden."Sexuelle Abenteuer und ihre Nachwirkungen: Männer profitieren emotional häufiger als FrauenFast 40 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Erfahrungen mit One-Night-Stands und Seitensprüngen langfristig positive psychische Effekte hatten, insbesondere durch ein besseres Verständnis der eigenen Bedürfnisse. Demgegenüber berichtete fast ein Viertel von negativen Folgen wie Misstrauen oder emotionaler Belastung. Für über ein Drittel der Befragten hatten diese sexuellen Abenteuer keine langfristigen Auswirkungen.Auch hier zeigen sich Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Während 41 Prozent der Männer angaben, dass diese Erfahrungen ihre Sicht auf Beziehungen positiv beeinflusst haben, traf dies nur auf 35,1 Prozent der Frauen zu. Für die Mehrheit der Frauen (37,3 Prozent) und Männer (38,4 %) haben Seitensprünge und One-Night-Stands ihre Sicht auf Beziehungen langfristig nicht verändert.Expertin Vivien Schadewaldt fasst zusammen: "Erfahrungen wie ein One-Night-Stand können durchaus empowernd wirken, wenn sie im Einklang mit den persönlichen Bedürfnissen und Grenzen stehen. Problematisch wird es jedoch, wenn die Erlebnisse in einem emotionalen Konflikt enden oder mit gesellschaftlichen Stigmata behaftet sind."Frauen und Männer bewerten ihre erotischen Erlebnisse unterschiedlichEin Unterschied zeigt sich bei den psychischen Folgen von Casual Sex: Die Mehrheit der Männer (36,8 Prozent) erlebte One-Night-Stands und Seitensprünge eher positiv. Für die meisten Frauen waren die Folgen neutral (26,5 Prozent) oder eher positiv (25,4 Prozent). Gleichzeitig gaben 13,3 % der Frauen an, sehr negative psychische Erfahrungen gemacht zu haben, verglichen mit nur 4,4 % der Männer."Frauen und Männer bewerten sexuelle Erlebnisse oft unterschiedlich, da gesellschaftliche Normen und Erwartungen eine entscheidende Rolle spielen. Männer erleben solche Erfahrungen oft als Bestätigung, während Frauen häufiger mit Schuldgefühlen oder Unsicherheiten zu kämpfen haben.", so Vivien Schadewaldt.Die vielschichtigen Auswirkungen von One-Night-Stands und SeitensprüngenDie Umfrage zeigt, dass One-Night-Stands und Seitensprünge unterschiedliche Auswirkungen auf das psychische Wohlbefinden sowie die langfristige Sicht auf Beziehungen haben können. Während viele Teilnehmer von positiven Effekten berichten, gibt es auch eine nicht unerhebliche Zahl von Befragten, die nachhaltig negative Konsequenzen erleben.Sexualberaterin Vivien Schadewaldt betont: "Unsere Gesellschaft hat oft strikte Vorstellungen von Treue und Sexualität, was die emotionale Verarbeitung von Casual Sex erschweren kann. Wer jedoch selbstbewusst und reflektiert mit solchen Erlebnissen umgeht, kann daraus wertvolle Einsichten gewinnen."Die Ergebnisse dieser Studie verdeutlichen, dass Casual-Sex-Erfahrungen wie One-Night-Stands und Seitensprünge sowohl befreiend als auch belastend wirken können. Eine offene Kommunikation über Bedürfnisse, Grenzen und Emotionen bleibt daher der Schlüssel, um potenzielle Konflikte zu vermeiden und das eigene Wohlbefinden zu stärken.