Hamburg (ots) -Kaum ein Thema wurde unter "Knigge-Affinen der Neuzeit" in den letzten Jahren so heiß diskutiert wie dieses. Aussagen wie: "Gesundheit sagt man heute auf keinen Fall mehr!" oder "Stattdessen entschuldigt sich immer die Person, die geniest hat!" stiften Unsicherheit. Verständlicherweise, denn beide Sätze enthalten Ungenauigkeiten.Die Entscheidung pro oder kontra "Gesundheit" wird wie alle modernen Umgangsformen unter dem Gesichtspunkt situationsgerechten Verhaltens gefällt. Beispiel: Im kleinen Kreis oder unter vier Augen ist es nach wie vor angebracht, diesen Wunsch einem relativ alten Menschen gegenüber auszusprechen, weil der solches als höflich gelernt hat. In allen offiziellen Situationen sowie in einer größeren Runde gilt die Empfehlung, die Entgegnung auf ein Niesen wegzulassen.Die Gründe: Unfreiwillige Körpergeräusche werden grundsätzlich taktvoll, also kommentarlos, überhört. Es gibt beispielsweise weder eine "Antwort" auf ein Husten noch eine Entgegnung auf ein Magengrummeln wie "angenehmes Hungergefühl!" Überdies: Die Zahl der Menschen, die von Allergien und damit ganzen Niesserien geplagt werden, wächst ständig. Es besteht die Gefahr, dass wiederholte "Gesundheit"-Kommentare einen ironischen Beigeschmack bekommen.Zudem fühlen sich viele selbst nur einmal Niesende als Störfaktor, etwa in Konferenzen oder noch offizielleren Situationen. Dieser unerwünschte Effekt würde durch das "Gesundheit"-Sagen nur verstärkt. Außerdem: Niesen ist keineswegs zwingend ein Ausdruck von Krankheit - Beispiel: die Wirkung von Pfeffer.Und: Als zu Zeiten der Pest, die mit einem Schnupfen begann und fast unausweichlich zum Tode führte, die Sitte entstand, "Gesundheit" zu sagen, war das als Selbstschutz gedacht und keineswegs als guter Wunsch für Niesende. Somit ist das Argument hinfällig, durch ein Weglassen des Gesundheit-Sagens würde einem Mitmenschen positive Zuwendung entzogen.Für das Niesen braucht niemand um Entschuldigung zu bitten. Es ist schließlich weder ein Fehler noch Absicht. Wird dadurch allerdings eine Unterhaltung unterbrochen, ist eine Entschuldigungsbitte angebracht. Diese bezieht sich dann jedoch auf die Gesprächs-Unterbrechung statt auf das Niesen, was beim Husten ebenso ist.