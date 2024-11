DJ Deutsche Reallöhne steigen im dritten Quartal um 2,9 Prozent

DOW JONES--Die Reallöhne in Deutschland sind im dritten Quartal 2024 spürbar gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Reallöhne um 2,9 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Mit diesem sechsten Anstieg in Folge setzte sich der positive Trend der Reallohnentwicklung fort. In den Quartalen von Ende 2021 bis Anfang 2023 hatten die Beschäftigten noch durchschnittlich Reallohnverluste zu verzeichnen.

Die Nominallöhne stiegen im dritten Quartal um 4,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im selben Zeitraum um 1,9 Prozent.

Die Auszahlungen von Inflationsausgleichsprämien sowie die unter anderem in Tarifverträgen beschlossenen Lohnsteigerungen und Einmalzahlungen haben im dritten Quartal die Kaufkraft gestärkt.

