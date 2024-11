Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen in Deutschland und den USA sind in den vergangenen Tagen deutlich gesunken, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Aktuell würden die Renditen der T-Notes bei 4,27% und die der Bunds bei 2,17% liegen. Die deutsche Wirtschaft, als größte Volkswirtschaft der Eurozone, stehe besonders im Fokus, da diverse Umfragen wie der HCOB Einkaufsmanagerindex (PMI), der Ifo-Geschäftsklimaindikator und der GfK Konsumklimaindikator ein verheerendes Bild im vierten Quartal zeichneten. EZB-Ratsmitglied Isabel Schnabel habe angesichts der schwachen Frühindikatoren vor einem alarmistisch getriebenen, wuchtigen Zinssenkungszyklus gewarnt, da sie die Zinsen aktuell nahe des neutralen Zinses sehe, der die wirtschaftliche Aktivität weder bremse noch ankurbele. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...