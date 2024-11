Die Deutsche Telekom verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse, wobei die Aktie in der jüngsten Handelssitzung nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 30,17 EUR notierte. Die positive Kursentwicklung wird durch solide Quartalszahlen untermauert, die einen Gewinn je Aktie von 0,60 EUR aufweisen - eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,39 EUR. Auch der Umsatz konnte um 3,43 Prozent auf 28,50 Milliarden EUR gesteigert werden. Analysten bleiben optimistisch und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 36,07 EUR, während für das laufende Jahr eine erhöhte Dividende von 0,871 EUR erwartet wird.

Strategische Netzwerk-Expansion

In einem bedeutenden strategischen Schritt hat der Telekommunikationskonzern einen umfangreichen Auftrag an Nokia für den Ausbau des deutschen Mobilfunknetzes vergeben. Diese Investition erfolgt vor dem Hintergrund der Marktentwicklung hin zu unbegrenzten Datenvolumina, wie Branchenexperten betonen. Trotz möglicher kurzfristiger Herausforderungen in diesem Transformationsprozess bewerten Analysten die langfristigen Perspektiven des Unternehmens weiterhin positiv.

Anzeige

Deutsche Telekom-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Telekom-Analyse vom 29. November liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Telekom-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Telekom-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...