München (ots) -Die geplanten Themen:DemokratieDemokratie ist ja ganz wunderbar, aber in Krisenzeiten, wenn die Demokratie bedroht ist, wenn die Leute sich fürchten, vor wirtschaftlichem Abstieg oder anderem, wenn sie den Glauben an den Staat verlieren oder daran zweifeln, dass der Staat das richtige tut, wählen sie extreme Parteien.Wie organisiert man Zustimmung? In Krisenzeiten? Wie begegnet man dem Abwandern ins Extreme?Den tieferen Sinn der Demokratie, den systemischen Vorteil des Rechtsstaates und seiner Institutionen: Es gibt ihn. Worin er liegt - "ttt" spricht darüber mit den genau für diese Fragen frisch gekürten Nobelpreisträgern Simon Johnson und James Robinson. Und mit Gabriele von Arnim über die derzeitigen Krisen und Gefahren für die Demokratie.Der Boom des RessentimentsÜberall zeigt sich seine Fratze: das Gemeine, das Hässliche, das Böse. Die Leute haben Ordnungen satt: Die Bestien kehren zurück. Warum?"Unsere Gesellschaften sind zu Fabriken unwürdiger Situationen geworden" sagt die Psychoanalytikerin Cynthia Fleury in ihrem neuen Buch "Die Klinik der Würde" und zeigt, wie sich die Traumata verhaken. Der Historiker Richard Overy hat sich mit der langen Geschichte der menschlichen Gewaltausübung befasst ("Warum Krieg"). Peter Neumann ("Die neue Weltunordnung") vom King's College in London spricht darüber, wie sich die Tektonik der Weltordnung gerade verändert. "ttt" mit dem Versuch, die Fliehkräfte des Bösen zu analysieren.Britta JaschinskiSie ist eine außergewöhnliche Frau. Und eine ganz außergewöhnliche Wildlife-Fotografin. Ihr Thema: Das Verschwinden der Arten. Ihre Fotos macht sie deshalb auch im Frachtbereich von Flughäfen und an der Grenze. Dort, wo Zebrahälften, Elefantenfüße oder Leopardenköpfe abgefangen wurden und illegal eingeführt werden sollten. "ttt" über eine Wildlife-Fotografie der ganz besonderen Art.Zaho de SagazanWir haben sie im Mai bei den Filmfestspielen von Cannes entdeckt. Dort hat sie ganz bezaubernd bei der Eröffnung ein Ständchen ("Modern Love" von David Bowie) für Greta Gerwig gesungen: Zaho de Sagazan. In Frankreich ist sie derzeit der größte Popstar, unmittelbar vor der absoluten Weltkarriere. Ihre Vorbilder: Kraftwerk und Jaques Brel. Die Sängerin Zaho de Sagazan, jetzt in "ttt".Moderation: Siham El-Maimouni"ttt - titel thesen temperamente" ist am Sendetag ab 20:00 Uhr in der ARD Mediathek verfügbar.Redaktion: Franz Xaver Karl (BR)