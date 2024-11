Frankfurt (Oder) (ots) -Geburtshilfliche Notfälle sind zwar selten, aber ihre Bedeutung ist enorm. In solchen Momenten müssen schnelle und präzise Entscheidungen getroffen werden. Um für diese Situationen bestens vorbereitet zu sein, wurde im Klinikum Frankfurt (Oder) ein ganztägiges S.A.V.E. Teamtraining durchgeführt. Dabei simulierte das Team verschiedene Notfallszenarien aus der Geburtshilfe unter realistischen Bedingungen.Die Geburt ist ein natürlicher Vorgang, der in den meisten Fällen ohne Probleme abläuft. Trotzdem bleibt - auch nach einem normalen Schwangerschaftsverlauf - ein "Restrisiko" für spontan und unerwartet auftretende Komplikationen, die das Leben von Mutter und Kind schnell gefährden können.Damit im Fall der Fälle jeder Handgriff sitzt, ist das Training von Notfallsituationen von Mutter und Kind essenziell. Vor kurzem fand in der Geburtshilfe im Klinikum Frankfurt (Oder) ein S.A.V.E. Teamtraining statt. Mitarbeitende aus der Geburtshilfe, Anästhesie und OP-Pflege übten für den Ernstfall. Ein Schwerpunkt des Trainings war die Integration neuer medizinischer Erkenntnisse, die Einhaltung rechtlicher Vorgaben und die Verbesserung praktischer Fähigkeiten. Für die Simulationen kam eine hochentwickelte, lebensgroße Simulationspuppe zum Einsatz. Diese Puppe kann aus einem Nebenraum gesteuert werden, um verschiedene Notfallsituationen wie Blutungen, Krampfanfälle oder andere Komplikationen darzustellen."Sicher trainiert - souverän in der Geburtshilfe. Es war ein sehr lehrreicher und intensiver Tag, an dem wir gemeinsam als Team wichtige Notfallsituationen trainiert und wertvolle Erkenntnisse für unseren Arbeitsalltag gewonnen haben. Das Training hat unser Vertrauen in die tägliche Arbeit gestärkt, bei der das Wohl von Mutter und Kind immer im Vordergrund stehen", erklärt Jana Pohl, Leitende Hebamme in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.Prof. Dr. med. Christiane Richter-Ehrenstein, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, betont ebenfalls die Bedeutung des Trainings und sagt: "Unser Ziel ist es, eine Geburtshilfe auf höchstem Niveau zu bieten - für einen sicheren Start in das Leben. Mit dem S.A.V.E. Teamtraining sind alle an der Geburt beteiligten Kolleginnen und Kollegen so geschult, dass sie jederzeit sicher und professionell handeln können. Das stärkt das Vertrauen, das uns unsere Patientinnen täglich entgegenbringen. Ein großer Dank geht an das S.A.V.E. Team für die Organisation und die wertvolle Zusammenarbeit - wir freuen uns bereits auf die nächste Runde."Hintergrund zu S.A.V.E.Mit S.A.V.E. (Sicher Arbeiten Vertrauen Erhalten) hat Asklepios ein innovatives, interdisziplinäres und medizinrechtliches Präventionsformat ins Leben gerufen, um relevante Notfälle im Kreißsaal zu simulieren, das Notfallmanagement zu trainieren und Verbesserungspotentiale herauszuarbeiten. Durch das gezielte Training von Notfallszenarien in einem realen Setting sind die in Kreißsälen tätigen Mitarbeitenden im realen Notfall bestmöglich aufgestellt. S.A.V.E. verbessert die Notfallkompetenzen und schafft Vertrauen im Team. Das Format wird geleitet von Nicola Scharf, die als Fachanwältin für Medizinrecht die geburtshilflichen Abteilungen im Unternehmen rechtlich berät und vertritt und Dr. Jochen Thiele, dem ärztlichen Leiter des Asklepios Instituts für Notfallmedizin in Hamburg.Weitere Informationen unter https://www.asklepios.com/konzern/medizin/praevention/save/Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.dePressekontakt:Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | Abteilung für Kommunikation und MarketingViola Bock | T. 0335 548 2007 | viola.bock@klinikumffo.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5919629