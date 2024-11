Beim dieswöchigen EK Forum diskutierten die Analysten von mwb research die Marktbedingungen und Strategie mit tonies. Trotz einer Haushaltsdurchdringung von nur 10 % in den USA, was deutlich hinter den 50 % in Deutschland zurückbleibt, waren die USA ein wichtiger Treiber und trugen fast zwei Drittel des Umsatzwachstums in den ersten neun Monaten 2024 bei. Für das vierte Quartal unterstützen eine erhöhte Zahl von Verkaufsstellen (+23 %) und ein steigendes Verbrauchervertrauen die EUR 200 Mio. Umsatzprognose für die USA. Zudem erschließt das Unternehmen den hispanischen Markt und zielt auf bis zu 20 Mio. spanischsprachige Haushalte in den USA ab, wobei geplant ist, den spanischsprachigen Content bis 2025 zu verdoppeln. Der erfolgreiche Markteintritt in Australien/Neuseeland und das daraus resultierende 52%ige Wachstum im Q3 in RoW stärken den Ausblick weiter. Angesichts der erwarteten Beschleunigung der Marktdurchdringung in den USA heben die Analysten von mwb research ihre Schätzungen an, erhöhen das Kursziel auf EUR 11,00 (von EUR 8,70) und bekräftigen ihre KAUF-Empfehlung. Der Head of IR, Manuel Bösing, wird am 3. Dezember auf der mwb research German Select Online-Konferenz weitere Einblicke geben; interessierte Investoren sind eingeladen, sich hier zu registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2024-12-03-10-30/TNIE-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE