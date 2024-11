HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Norma Group mit einem Kursziel von 27 Euro auf "Buy" belassen. Der Erlös für die zum Verkauf stehende Wassermanagement-Sparte könnte den Gesamtwert (EV) des Unternehmens auf Basis des gestrigen Schlusskurses übersteigen, schrieb Analyst Felix Kruse am Freitag mit Blick auf die durchschnittliche Branchenbewertung. Damit finanzierte Investitionen in das Geschäft mit industriellen Anwendungen würden Norma näher an das angestrebte Margen-Ziel bringen./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / 10:07 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2024 / 10:09 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1H8BV3