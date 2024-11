Kiel, Heidelberg, Plowdiw (ots) -Abschied vom MartialArts Großmeister Prof. Dr. Keith R. KernspechtMit unfassbarer Trauer geben wir bekannt, dass unser SiFu, Großmeister Prof. Dr. Keith R. Kernspecht, am 25. November 2024 plötzlich und unerwartet verstorben ist.Prof. Dr. Kernspecht war weit mehr als der Gründer der European WingTsun Organization (EWTO). Mit seiner visionären Kraft und außergewöhnlichen Hingabe brachte er die durch Bruce Lee bekannte Kampfkunst WingTsun nach Europa, entwickelte sie weiter und schuf eine Methodik, die Biomechanik, Strategie und psychologisches Verständnis vereint. Seine wissenschaftliche Herangehensweise an die Kampfkunst - die er als "Combatologie" bezeichnete - setzte weltweit Maßstäbe und inspirierte Generationen von Schülern. Er schuf eine einzigartige Methodik, das Kämpfen durch rationale Analysen zu erforschen. Für ihn stand immer die Frage im Vordergrund: Was funktioniert im Nah-Kampf wirklich?Mit dieser Fragestellung hat er alle bekannten und unbekannten Kampkünste und Kampfsportarten dieser Welt in über 50 Jahren gelernt, erforscht und in eigenen Büchern festgehalten.WingTsun war für Prof. Dr. Kernspecht nicht nur eine Kampfkunst, sondern eine Lebensschule. Er lehrte, dass Effizienz, Strategie und Klarheit die Grundlagen für Erfolg - im Training wie im Leben - sind. Seine Philosophie der "drei Ebenen im WingTsun" - physisch, taktisch und intellektuell - spiegelt seine Überzeugung wider, dass wahre Meisterschaft nur durch ein ganzheitliches Verständnis erreicht werden kann. Für SiFu war die Kampfkunst immer auch ein Spiegel des Lebens: eine Schule für Klarheit, Anpassungsfähigkeit und Stärke.Seine Liebe zur Präzision und sein wissenschaftlicher Ansatz revolutionierten die Kampfkunst. SiFu, das bedeutet übrigens väterlicher Lehrer, verstand es, WingTsun auf eine völlig neue Ebene zu heben - eine Kunst, die Biomechanik, Strategie und psychologisches Verständnis vereint. Er forderte von seinen Schülern nicht nur körperliche Perfektion, sondern auch geistige Klarheit und analytisches Denken. Er war überzeugt, dass jeder Kampf ein Rätsel ist, das mit Wissen und Logik gelöst werden kann.Ihm ist es zu verdanken, dass WingTsun sogar an der Universität von Plowdiv/Bulgarien gelehrt wird und internationale Studierende dort ihr Bachelor- und Masterstudium absolvieren konnten. Er selbst wurde Doktor der Wissenschaften, Professor, Ehrendoktor und emeritierter Professor der National Sports Academy."Magic Hands" - Seine größte VisionSein Projekt "Magic Hands" verkörpert die Essenz seiner Arbeit: eine ganzheitliche, intuitive und biomechanisch fundierte Methode, die Kampfkunst als Kunst der Bewegung und des Verstehens neu definiert. Selbst Größen der Kampfsportszene haben sich hier fortbilden lassen.Prof. Dr. Kernspechts unermüdlicher Einsatz hat die EWTO geprägt und WingTsun weltweit zu einem Symbol für Effektivität und Anpassungsfähigkeit gemacht. Sein Verlust bedeutet eine tiefe Zäsur für die Gemeinschaft der WingTsun-Praktizierenden und die Welt der Kampfkünste.Ein unvergessliches Vermächtnis, das weiterlebtProf. Dr. Keith R. Kernspecht hat uns gezeigt, dass Kampfkunst weit über feste Bewegungsmuster hinausgeht. Sie ist die konsequente Anwendung universeller Prinzipien, die sich an Effizienz und Funktion orientieren. Sein Vermächtnis wird uns leiten, auch in Zukunft die höchste Effektivität im WingTsun zu verfolgen.Anfang nächsten Jahres wird eine große internationale Gedenkfeier stattfinden.Für Erinnerungen und Abschiedsworte ist eine offizielle Kondolenzseite eingerichtet worden:https://www.ewto.com/gedenkbuch-grossmeister-kernspecht/Ab heute steht eine autorisierte Audiografie zum kostenfreien anhören zur Verfügung: https://open.spotify.com/show/0rl25Qg2wP27m97vGIlhrf?si=vbnwXdkiSQy7P7EZtATXxAÜber Großmeister Kernspecht:Er war der höchstgraduierte deutsche und europäische Martial Arts Großmeister. Begründer der Europäischen WingTsun Organisation und seit 54 Jahre aktiv. Mit mehr als 50.000 aktiven Schülern und mehr als 1.000 Schulen alleine in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die EWTO der wichtigste WingChun Verband weltweit.- 10.° WingTsun (Leung Ting) - "Father of WingTsun in Europe"- 9. Dan Kyokushin Karate (Jon Bluming)- 9.° Mo Gik Yi Lik Kuen (Heow Yuen Choon)- 6.° Escrima (Bill Newman)- 2. Dan Judo- Ehemaliger Catch WrestlerÜber EWTO:Die Europäische WingTsun Organisation mit dem Sitz in Kiel und Heidelberg, vereint mehr als 1.000 Schulen weltweit und sorgt für einen überall gleich hohen Standard an Ausbildung und Zertifizierung.Zum Leistungsumfang der EWTO gehören neben dem WingTsun auch WTplus, KIDS WingTsun, MagicHands, ChiSao Kuen, Escrima, Gewaltprävention, BlitzDefence und ChiKung.Über WingTsun:Die GeschichteWingTsun wurde vor über 250 Jahren von der Nonne Ng Mui aus dem Shaolin-Kloster in China entwickelt, um sich auch gegen männliche Angreifer erfolgreich verteidigen zu können. Benannt wurde das neue Kampfsystem nach ihrer ersten Schülerin Yim WingTsun, was übersetzt "Ode an den Frühling" bedeutet.Die TechnikWingTsun ist kein Wettkampfsport, sondern auf die Selbstverteidigung spezialisiert. Von einer Frau erfunden, bedarf es nicht Kraft oder Akrobatik, um den Gegner zu besiegen, vielmehr nutzt man die Kraft des Angreifers und lenkt sie gegen ihn.Die AnwendungDie Reihe der Spezialeinheiten, die WingTsun für sich entdeckt haben, zeugt von der Verlässlichkeit des Systems. 