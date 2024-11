HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Norma Group anlässlich des geplanten Verkaufs der Wassermanagement-Sparte mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Die Erlöse aus der Veräußerung sollten es dem Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer ermöglichen, seine Präsenz in den verbleibenden Geschäftsbereichen auszubauen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1H8BV3