Seit Wochen wollen österreichische Marktteilnehmer Warimpex-Aktien nicht angreifen, weil das Unternehmen wegen ihres Russlandgeschäfts auf der Sanktionsliste der Schweizer Börse SIX steht. Seit Oktober 2024 ist das Russlandengagement beendet, aber nicht die SIX-Sanktion. Marktteilnehmer haben Angst von den Amerikanern. Die an der Wiener Börse notierte Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG hat sich zwar Ende Oktober 2024 vom Geschäft in Russland völlig verabschiedet, trotzdem steht das Unternehmen immer noch auf der Sanktionsliste geächteter Unternehmen der Schweizer Börse SIX. " ...

