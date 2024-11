Fast ein Jahr ist es nun schon her, dass Take 2 Interactive GTA 6 und damit den Nachfolger des zweiterfolgreichsten Entertainment-Produkts aller Zeiten ankündigte. GTA 5 erschien bereits im Jahr 2013 und hat sich seitdem auf über sieben Plattformen mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Bis heute ist das Machwerk regelmäßig in den Top 10 der Verkaufscharts zu finden.Anzeige:Umso größer sind die Erwartungen an den Nachfolger, was die Aktie von Take 2 Interactive (US8740541094) Ende vergangenen Jahres zeitweise im Alleingang in die ...

