Meerbusch (ots) -- Das MiniMed 780G System mit dem neuen Simplera Sync Sensor für die kontinuierliche Glukosemessung (CGM) zur Behandlung von Typ-1-Diabetes ab 7 Jahren ist ab sofort in Deutschland verfügbar- Der Simplera Sync Sensor misst Glukosewerte alle 5 Minuten und sendet sie direkt an die Insulinpumpe MiniMed 780G- Das MiniMed 780G System ist das einzige AID-System (Automatic Insulin Delivery, "AID-System") mit einer Mahlzeitenerkennung (Meal Detection ) - es kann bei einem verpassten Mahlzeitenbolus oder unterschätzten Kohlenhydraten nach Bedarf automatisch alle 5 Minuten Insulin abgeben, um hohe Glukosewerte zu korrigieren- Der All-in-One-Sensor kann in weniger als 10 Sekunden gesetzt werden und erfordert keine Blutzuckermessungen an der Fingerkuppe sowie kein zusätzliches SensorpflasterMedtronic, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Medizintechnik, gibt bekannt, dass das AID-System MiniMed 780G mit dem neuen Simplera Sync Sensor ab sofort in Deutschland verfügbar ist. Dieser neue Sensor zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) kann in weniger als 10 Sekunden gesetzt werden. Er benötigt kein zusätzliches Pflaster zur Befestigung und keine Blutzuckermessungen an der Fingerkuppe.[1][2] Auch eine Kalibrierung des Sensors ist nicht notwendig, bei Bedarf aber möglich. Im Vergleich zu früheren Sensoren von Medtronic ist der neue Simplera Sync Sensor nur halb so groß und vereint Sensor und Transmitter in einem Gerät.[3] Das MiniMed 780G System ist zur Behandlung von Typ-1-Diabetes ab 7 Jahren zugelassen. "Wir sind begeistert, diesen neuesten CGM-Sensor Menschen mit Typ-1-Diabetes anbieten zu können", so Rainer Straßburger-Lausen, Sr. Medical Affairs Program Manager bei Medtronic Diabetes. "Unser neuer Sensor mit seinem schlanken Design ist einfach zu setzen und macht in Verbindung mit dem innovativen und adaptiven Algorithmus unseres neuesten AID-Systems MiniMed 780G das Diabetesmanagement bei Typ-1-Diabetes bequemer als je zuvor."Einziges System mit MahlzeitenerkennungDer fortschrittliche SmartGuard -Algorithmus kann einen raschen Anstieg der Glukosewerte erkennen und nach Bedarf alle 5 Minuten[4] Auto-Basalinsulin und automatische Korrekturdosen abgeben. Auf diese Weise kann er sowohl zu hohe als auch zu niedrige Werte verhindern[5]. Das MiniMed 780G System ist das weltweit einzige Advanced-Hybrid-Closed-Loop-System mit einer Meal Detection Funktion[6], welche bei verpassten Mahlzeitenboli oder unterschätzten Kohlenhydraten aktiv wird.Neues Infusionsset macht das Setzen einfach und schmerzlosDamit das Insulin von der Pumpe in den Körper fließen kann, ist das komplette System mit dem Extended Infusionsset verfügbar. Es macht das Setzen einfach und schmerzlos. Gleichzeitig sind 96 %[7] weniger Injektionen und nur ein Setwechsel alle 7 Tage erforderlich - auf diese Weise wird auch Plastikmüll reduziert(1).DDG-S3-Leitlinien sprechen sich für frühzeitigen Einsatz von AID-Systemen ausFür ca. 372.000 Menschen(2), die in Deutschland mit Typ-1-Diabetes leben, kann das Management ihrer Erkrankung zeitaufwändig sein.Das tägliche Management von Typ-1-Diabetes beginnt bereits beim Aufstehen, wobei Patient*innen ihren Alltag nach der Kontrolle ihres Glukosewertes und der Berechnung ihrer Insulindosen ausrichten - das ist für die Patient*innen nicht nur zeitaufwändig, sondern kann sie auch mental und emotional belasten. Ein größeres Angebot an Diabetes-Technologien hilft Menschen mit Diabetes ihre Zeit im Zielbereich einfacher zu erreichen. Diese Aufgaben können weitgehend durch AID-Systeme wie dem MiniMed 780G mit dem Simplera Sync Sensor übernommen werden. In den aktualisierten S3-Leitlinien der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) gewinnen AID-Systeme an Bedeutung: Eine Insulinpumpentherapie soll allen Kindern und Jugendlichen direkt nach Manifestation von Typ-1-Diabetes oder mit ICT-Therapie angeboten werden, wenn sie oder ihre Eltern/Betreuer in der Lage sind, diese Therapieform sicher anzuwenden. Die Möglichkeit zur Erweiterung zum AID-System muss gegeben sein.(3) Bei Erwachsenen soll nach dem Einsatz der intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) bei Nichterreichen der individuellen Therapieziele trotz kontinuierlicher Glukosemessung (CGM) ein AID-System angeboten werden.(4)Über das MiniMed 780G System (www.medtronic-diabetes.com/de-DE/minimed-780g-system)Das MiniMed 780G System ist das fortschrittlichste Insulinpumpensystem von Medtronic, das derzeit für die Behandlung von Typ-1-Diabetes bei Menschen ab 7 Jahren zugelassen ist. Der SmartGuard -Algorithmus des MiniMed 780G Systems (auch als Advanced Hybrid Closed-Loop-System bezeichnet) gibt das Mahlzeiten-unabhängige Insulin, und wenn nötig, automatische Korrekturboli, alle fünf Minuten rund um die Uhr auf der Grundlage der CGM-Messungen automatisch ab. So hilft das System Menschen mit Typ-1-Diabetes, zu hohe und zu niedrige Glukosewerte leichter zu vermeiden und ihre glykämischen Ziele mit weniger Aufwand zu erreichen.(5,6) Das System ermöglicht die Personalisierung von Blutzuckerzielen mit einstellbaren Glukosezielen von 100 mg/dL (5,5 mmol/L), 110 mg/dL (6.1 mmol/L) und 120 mg/dL (6.7 mmol/L).Über den Geschäftsbereich Diabetes bei MedtronicMedtronic ist ein globales Unternehmen, um die Art und Weise zu verändern, wie Menschen mit Diabetes umgehen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Diabetesversorgung zu verbessern, indem es den Zugang erweitert, die Versorgung integriert und die Ergebnisse verbessert. So können Menschen mit Diabetes mehr Freiheit und eine bessere Gesundheit genießen.Weitere Informationen finden Sie unter www.medtronic-diabetes.de___________________________________________Literatur1. (1) Fusselman H, et al. FUSS2015D-P - The Extended Wear Infusion Set - A Design for Plastic Waste Reduction. Virtual Diabetes Technology Meeting. 20202. (2) Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 20243. (3) Deutsche Diabetes Gesellschaft Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes mellitus im Kindes- und Jugendalter 2023, Version 4, AWMF-Registernummer: 057-0164. (4) Deutsche Diabetes Gesellschaft: S3-Leitlinie Therapie des Typ-1-Diabetes 2023, Version 5, AWMF-Registernummer: 057-0135. (5) Collyns, O. et al. 199-OR- Improved glycaemic Outcomes with MiniMed AHCL Delivery. 80th ADA International Conference, June 2020, Chicago.6. (6) Choudhary P., et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022; 10(10):720-731.Quellen1. [1] Lesen Sie die Informationen zur SmartGuard Funktion im Benutzerhandbuch des Systems. Es sind einige Benutzerinteraktionen erforderlich.2. [2] Beim ersten Aufruf der SmartGuard Funktion wird ein Blutzuckerwert (BZ-Wert) benötigt. Falls die Glukosewarnungen und CGM-Messwerte nicht mit Ihren Symptomen übereinstimmen, sollten Sie ein Blutzuckermessgerät einsetzen, um Entscheidungen zur Diabetesbehandlung zu treffen. Lesen Sie die Informationen zur SmartGuard Funktion im Benutzerhandbuch des Systems. Es sind einige Benutzerinteraktionen erforderlich.3. [3] Teilnehmer einer klinischen Studie berichteten, dass der Sensor kleiner und leichter als andere von ihnen verwendete Sensoren war. Daten liegen vor: CIP330, N=243, Alter 2-80.4. [4] Bezieht sich auf die SmartGuard Funktion. Individuelle Ergebnisse können variieren5. [5] Bezieht sich auf die automatische Korrektur, die Bolusunterstützung bietet. Kann alle Korrekturdosen automatisch ohne Benutzerinteraktion abgeben, Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden.6. [6] Die Abgabe eines Bolus 15 - 20 Minuten vor einer Mahlzeit hilft, den Blutzuckerspiegel nach dem Essen unter Kontrolle zu halten.7. [7] ICT (3× Bolus- und 1× Basalinsulin pro Tag) erfordern 28 Injektionen wöchentlich gegenüber nur 1 Injektion mit dem Medtronic Extended Infusionsset.-------------------------------------------------------Die hier enthaltenen Informationen stellen keine medizinische Beratung dar und sollten keinesfalls als Alternative für ein Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt betrachtet werden. Detaillierte Informationen über Bedienungshinweise, Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und mögliche Komplikationen sind dem Systemhandbuch zu entnehmen. Medtronic Produkte, die auf europäischen Märkten in Verkehr gebracht werden, sind CE zertifiziert. 