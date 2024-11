DJ IG-Metall: Volkswagen-Mitarbeiter beginnen am Montag mit Warnstreik

Von Mauro Orru und Dominic Chopping

DOW JONES--Die Beschäftigten von Volkswagen werden in der nächsten Woche mit Streiks beginnen, da sich die Verhandlungsführer der Gewerkschaft mit dem Autokonzern nicht darauf einigen konnten, wie die Kosten für den schleppenden Hochlauf des Marktes für Elektroautos vor dem Hintergrund eines zunehmend härteren Wettbewerbs mit chinesischen Herstellern gesenkt werden sollen. Ein Sprecher der IG Metall sagte, die Beschäftigten würden am Montag mit Warnstreiks beginnen und für einige Stunden am Tag ihre Arbeit niederlegen. Die Dauer des Streiks werde vom weiteren Verlauf der Verhandlungen abhängen, sagte der Sprecher.

Volkswagen beschäftigt in Deutschland rund 300.000 Arbeitnehmer und betreibt 10 Werke im Land. Der am Montag beginnende Arbeitskampf betrifft rund 120.000 Beschäftigte in den Werken Wolfsburg, Braunschweig, Hannover, Salzgitter, Emden und Kassel sowie bei einigen Tochtergesellschaften.

Die Friedenspflicht, die einen Streik bisher verhindert, läuft am 30. November um Mitternacht aus. Die bisher letzte Gesprächsrunde zwischen Volkswagen und der Gewerkschaft endete ohne eine Einigung, und die Verhandlungen sollen am 9. Dezember fortgesetzt werden.

Volkswagen reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Volkswagen liegt seit Wochen mit der IG Metall im Clinch. Der Konzern will umfassende Kostensenkungen im Inlandsgeschäft durchsetzen, um wettbewerbsfähiger zu werden. VW hat Entlassungen und Werksschließungen nicht ausgeschlossen.

