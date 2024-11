© Foto: unsplash.com

Der japanische Yen steigt am Freitag um circa 1 Prozent gegenüber dem US-Dollar und erreicht den höchsten Stand seit sechs Wochen. Auch andere nationale Währungen legen zu.Auslöser war eine unerwartet hohe Inflation in Tokio, die Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die Bank of Japan (BOJ) im Dezember schürte. Der US-Dollar verlor im dünnen Handel des Thanksgiving-Feiertags gegenüber den meisten wichtigen Währungen an Boden. "Der Yen wird zum neuen Momentum-Trade, vor allem im ruhigen Feiertagshandel", erklärte Matt Simpson, leitender Marktanalyst bei City Index gegenüber Reuters. Er warnte jedoch, dass ein fehlender Katalysator die Bewegung begrenzen könnte. Die hohen Bewertungen wecken …