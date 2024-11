Die meistgehandelten Produkte: Vonovia-Aktie profitiert von Bewegung im Immobiliensektor!

Der DAX® eröffnete heute kaum verändert. Er pendelt um die Marke von 19.400 Punkten. Konjunkturindikatoren und die Inflationsentwicklung werden heute für die Anleger wichtig und könnten entscheidende Impulse liefern. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren zwei Short-Produkte auf den DAX®. Im Blickpunkt der Anleger stehen zudem Call-Optionsscheine auf DocuSign.

Die Aktie des US-Software-Unternehmens befindet sich seit dem 23.09.2024 in einem Aufwärtstrend. In den vergangenen Handelstagen ging es für das Papier wieder etwas abwärts. Das Unternehmen war während der Corona-Pandemie kaum zu stoppen. Dann ging es steil bergab. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf Vonovia sind heute gefragt. Der Immobiliensektor ist wieder in Bewegung geraten. Allein in der letzten Woche konnte die Aktie im Xetra-Handel um mehr als 8 Prozent steigen. Die Aussicht auf eine Zinssenkung der EZB beflügelt das Unternehmen. Auch Analysten sehen es positiv und haben ihre Kursziele angehoben. Unter den meistgehandelten Produkten sind auch zwei Long-Produkte auf MicroStrategy. Bei dem Unternehmen gab es kürzlich eine kräftige Gewinnmitnahme. Aufgrund der hohen Bewertung ist zur Vorsicht geraten. Das Unternehmen verdient kein Geld mit seinem Kerngeschäft. Die Aktie ist eine Wette auf die Entwicklung des Bitcoin. Doch der Preis für ein Bitcoin könnte weiter steigen. Zu guter Letzt sind Long Faktor-Optionsscheine auf Coinbase stark gefragt. Das Papier kletterte am Mittwoch Nachmittag über die Marke von 310 USD. Aufgrund den gestern geschlossenen Börsen in den USA, wird sich heute zeigen, wie es für die Aktie weitergeht. Darüberhinaus geht es weiter nach oben für die amerikanischen Titel.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD93MF 2,29 19392,00 Punkte 19592,59 Punkte 83,39 Open End DAX® Call UG0FPE 2,26 19387,50 Punkte 19193,22 Punkte 86,36 Open End DAX® Call HD93JM 7,91 19387,50 Punkte 18616,75 Punkte 24,65 Open End DAX® Put HD3JLJ 15,92 19392,00 Punkte 20975,63 Punkte 12,14 Open End DAX® Put HD1A4U 3,34 19392,00 Punkte 19700,09 Punkte 59,24 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.11.2024; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DocuSign Inc. Call HD9Q9N 1,18 81,28 USD 85,00 USD 6,65 17.09.2025 eBay Inc. Call HD4WHM 0,55 64,25 USD 65,00 USD 11,18 18.06.2025 DAX® Put HD6KUG 2,23 19384,50 Punkte 16000,00 Punkte 58,93 16.09.2025 DAX® Put UG0CSY 1,06 19390,00 Punkte 19300,00 Punkte 197,90 06.12.2024 MicroStrategy Inc. Call UG0THQ 0,83 399,725 USD 850,00 USD 51,37 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.11.2024; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 9,54 399,55 USD 259,30 USD 3 Open End Vonovia SE Long HC50KD 0,62 31,38 EUR 27,42 EUR 8 Open End Coinbase Global Inc. Long HD7NZ1 12,44 310,70 USD 248,85 USD 5 Open End Block Inc. Long HD2XN5 11,87 88,74 USD 66,58 USD 4 Open End Rheinmetall AG Long HD367J 23,77 620,60 EUR 465,41 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 29.11.2024; 10:35 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!