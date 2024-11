Düsseldorf (ots/PRNewswire) -Sigenergy Technology und SonneNext energy haben auf der Solar Solutions in Düsseldorf angekündigt, zukünftig gemeinsam noch smartere Lösungen für Industrie und Privathaushalte anzubieten: Die beiden Unternehmen kombinieren ihre KI-gestützten Systeme, um die Nutzung dynamischer Stromtarife auf ein neues Level zu heben.VOLLE POWER - PERFEKT ANGEPASSTDurch die neue Kompatibilität wird eine intelligente Steuerung von PV-Speichersystemen und Stromverbrauchern möglich, die sich optimal an variable Strompreise anpasst. Dabei profitiert der Kunde nicht nur von niedrigen Kosten beim Bezug, sondern auch von hohen Preisen für die Einspeisung. So profitiert der Kunde doppelt und erhöht die Wirtschaftlichkeit seiner Anlage noch weiter. Das Angebot beinhaltet auch eine zügige Installation eines Smart-Meters beim Kunden. Ein Punkt, der noch häufig zu Frustration führt, da die Wartezeiten sehr lange und die Bürokratiehürden hoch sind. Diese Integration vereinfacht nicht nur die Energiekostenoptimierung, sondern stärkt auch die Netzstabilität, indem Verbrauch und Erzeugung besser synchronisiert werden."Sigenergy hatte als erster Anbieter einen bi-direktionalen DC-Lader für E-Autos im Programm. Mit dieser neuen Integration sind wir gemeinsam mit SonneNext energy die Ersten mit einem bi-direktionalen dynamischen Stromtarif für jedermann. So bringen wir die Energiezukunft einen entscheidenden Schritt nach vorne und bieten unseren Kunden maximalen Nutzen aus ihren PV-Systemen.", erklärt Sven Albersmeier-Braun Vertriebsleiter der D-A-CH-Region bei Sigenergy."Bei der SonneNext energy setzen wir auf innovative, KI-gesteuerte Lösungen, um den Besitzern von Photovoltaikanlagen den Übergang zu sauberer Energie so einfach und effizient wie möglich zu machen. Unser Ziel ist es, Verbrauchern mehr Unabhängigkeit zu ermöglichen - durch die Produktion ihres eigenen Stroms, dessen intelligente Nutzung und die gewinnbringende Vermarktung von Überschüssen an der Strombörse. Mit dem SigenStor von Sigenergy haben wir jetzt das perfekte System integriert, das mit seinem KI-Modus ideal zu unserem Lösungsansatz passt", erklärt Hans Jörg Hölzenbein, CEO von SonneNext energy.Die beiden Geschäftsführer Hans Jörg Hölzenbein und Denis Röthke haben auf der Solar Solutions mit ihrem Vortrag "Smart Storage Revolution: Wie KI die Energieverwaltung transformiert" einen spannenden Einblick in diese Technologien gegeben.Über SonneNext energy:Die SonneNext energy GmbH ist aus der Zusammenarbeit von IVG energy solution GmbH und Hans Jörg Hölzenbein entstanden. Ziel des Unternehmens war es zunächst, den Betreibern von PV-Anlagen höhere Erlöse aus dem Verkauf des selbst produzierten Stroms zu ermöglichen. Dieses Versprechen erfüllt SonneNext mit ihrem KI-gestützten Energie-Management-System AI•leen, das mit seinen integrierten Prognosetools zur voraussichtlichen Stromverwendung und der zu erwartenden Stromproduktion des Haushalts für eine optimierte Stromnutzung sorgt. Insbesondere jedoch versetzt das System den Betreiber von PV-Anlagen mit Batteriespeicher aufgrund der Kenntnis der zukünftigen Börsenstrompreise in die Lage, den selbst produzierten Strom zeitversetzt an der Strombörse zu Höchstpreisen zu verkaufen.Das cloudbasierte, intelligente Energie-Management-System AI•leen wird von einer KI unterstützt, die nicht nur den Eigenverbrauch im Haushalt analysiert, sondern Einspeisung undEinkauf wertmaximierend steuert. Zudem bietet die SonneNext energy GmbH für Verbraucher einen eigenen Stromtarif an.Über Sigenergy: Sigenergy, gegründet im Jahr 2022 von Branchenpionier Tony Xu, konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Energielösungen für Privathaushalte und Unternehmen. Das Produktportfolio rund um den SigenStor umfasst Energiespeichersysteme, Solarwechselrichter und EV-Ladelösungen. Das erstklassige Forschungs- und Entwicklungsteam von Sigenergy besteht aus Hunderten führender Experten, die die Vision teilen, die Welt durch kontinuierliche Innovation grüner zu gestalten. Mit weltweitem Vertriebs- und Servicepersonal vor Ort unterstützt Sigenergy seine Kunden in vertrauensvoller Zusammenarbeit im Sinne einer nachhaltig erfolgreichen Geschäftsentwicklung.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569904/Tradeshow.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-kooperation-von-sigenergy-technology-und-sonnenext-energy-macht-jetzt-auch-dynamische-stromtarife-bidirektional-302318727.htmlPressekontakt:Mark Tong,mark.tong@sigenergy.comOriginal-Content von: Sigenergy Technology Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171946/5919881