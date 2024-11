Verbraucherschützer:innen warnen anlässlich von Black Friday und Cyber Monday vor einer Paypal-Betrugsmasche mit Gastkonten. Das Problem: Davor kann man sich nicht schützen. Auch die Händler:innen stehen am Ende mit leeren Händen da. Paypal hat in Deutschland gut 33 Millionen Nutzer:innen -Â und ist hierzulande mit Abstand der am häufigsten genutzte Online-Bezahldienst. Knapp 90 Prozent haben den Dienst zuletzt genutzt, um beim Online-Shopping zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...